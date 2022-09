Sverigedemokraterna får 20,5 prosent i SVTs valgdagsmåling. Partiet går frem med hele 3,8 prosentpoeng. Dette vil gi det som lenge var et omstridt parti 10 nye seter i Riksdagen vil resultatet holder seg.

Socialdemokraterna og Magdalena Andersson er fortsatt størst og går frem med 1 prosentpoeng siden sist riksdagsvalg til 29,3 prosent.

SVTs valgundersøkelse viser at Socialdemokraterna har mistet 8 prosent av 2018-velgerne sine til Sverigedemokratene, mens de har hentet flest fra Vänsterpartiet og Centerpartiet.

Både SVTs og TV4s valgdagsmåling viser et flertall for den sittende statsministeren.

Den store taperen foreløpig ser ut til å være det borgerlige Moderaterna. De går ned til 18,8 prosent.

Alle de svenske partiene ser ut til å være over sperregrense i denne valgdagsmålingen.

De samme tendensene vises også i valgdagsmålingen fra svensk TV4.

Med disse resultatene vil den sosialistiske blokken få 176 mandater i Riksdagen.

Den borgerlige blokken får 173.

Køer i valglokalene forsinker tellingen

Flere av valglokalene holder fortsatt åpent på grunn av stor pågang.

–De som står i kø klokken 20, vil uansett få komme inn og stemme. Noen av valglokalene vil derfor i dag holde åpent til 22, sier Valmyndighetens kansellisjef Anna Nyqvist til den svenske avisen Expressen.

– Min vurdering er at opptellingen i kveld vil bli påbegynt litt senere, sier Nyqvist.

Stemmegiverne er ujevnt fordelt mellom valglokalene, så lange køer betyr ikke nødvendigvis en eksepsjonelt høy valgdeltagelse.

Blir valgdeltagelsen lav, kan svenske stemmer fra utlandet avgjøre valget. Disse kommer først inn på onsdag.

– Dette er et scenario jeg har sett for meg lenge, sa Jimmie Åkesson om de gode valgprognosene før søndagens valg. Foto: Tim Aro/TT / AP

Sverigedemokraterna

Valget er det første som holdes i Sverige etter at innvandringskritiske Sverigedemokraterna (SD) delvis ble «tatt inn i varmen» av de andre partiene på høyresiden. Moderaternes leder har sagt at partiet er villig til å samarbeide med SD i Riksdagen.

Åkesson uttalte søndag at målet er å sitte i regjering. Samtidig har han sagt at de ikke har tegnet noen røde linjer, alt avhenger av valgresultatet.

En fersk måling fra SVT/Novus viste at Sverigedemokraterna ligger an til å bli landets nest største parti etter Socialdemokraterna, med hele 21,2 prosents oppslutning. Til Expressen sier Åkesson at dette er noe han har forberedt seg på lenge.

– Dette er et scenario jeg har sett for meg lenge. Hvis Moderaterna ønsker seg regjeringsmakt har de bare to valg, enten å samarbeide med Socialdemokraterna, eller med oss, sa Åkesson i dag.

– Det er veldig jevnt nå, og jeg vil oppfordre alle til å gå og stemme, sa statsminister Magdalena Andersson da hun stemte i et valglokale i Nacka utenfor Stockholm søndag. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

Oppfordret folk til å stemme

Den sittende statsministeren avga sin stemme utenfor Stockholm i dag.

– Det er veldig jevnt nå, og jeg vil oppfordre alle til å gå og stemme, sa Socialdemokraternas leder, Magdalena Andersson, da hun stemte i et valglokale i Nacka utenfor Stockholm søndag.

Den svenske valgthrilleren vil avgjøre om hun får fortsette som statsminister eller om de borgerlige partiene overtar regjeringsmakten.

Ved valglokalet ble Andersson spurt av Expressen om hva hun tenker om et mulig valgnederlag.

– Er du bekymret for å bli en av de kortest sittende statsministrene?

– Men det har jeg jo allerede blitt, med sju timer, svarte Andersson med et lurt smil.

Hun sikter til 24. november i fjor da hun ble landets første kvinnelige statsminister. Hun gikk imidlertid av etter bare sju timer i en dramatisk politisk floke rundt regjeringsbudsjettet. Hun ble nominert som statsminister på nytt og dannet noen dager senere en ny regjering.

Gir seg ikke: – Absolutt ikke. Jeg er her for vinne, ikke for å tape, sa Ulf Kristersson i dag. Foto: Joakim Reigstad

Siste sjanse?

Leder for Moderaterna og statsministerkandidat for de borgerlige, Ulf Kristersson, stemte sammen med kona og døtrene.

– Mine døtre er førstegangsvelger, så vi stemte sammen hele familien, sa Kristersson til SVT.

Den 58-år gamle Kristersson forsøker å bli statsminister for andre gang. Under valget i 2018 ble han vraket som kandidat av sine tidligere støttespillere i Centerpartiet og Liberalerna. Dersom det ikke skulle bli borgerlig flertall i dag tror mange at han kan være ute av svensk toppolitikk.

Til SVT forteller han at valginnspurten har tatt på familielivet og treningsrutinene.

– Jeg har nok løpt i hvert fall tre ganger i uken. Stresset påvirker meg så klart, sa Kristersson på valgdagen.

Selv sier han at han ikke har noen planer om å gi seg, uansett resultat.

– Absolutt ikke. Jeg er her for vinne, ikke for å tape, sa han til SVT.

