Oldemor Greta (78) ruler på TikTok: – Deler henne gjerne med resten av Norge

– Hei, de hær e ho oldemor i farta!

Slik starter Greta Karlsen fra Helgeland alle videoene hun legger ut på TikTok.

Den spreke 78-åringen postet sin første TikTok-video i februar i fjor, med braksuksess: over 159.000 visninger på en video der hun hopper tau i stua.

– Barnebarnet mitt Viktoria Sade var på TikTok, og jeg hadde veldig lyst til å følge med på henne. Hun motiverte meg til å komme i gang, og det ble en «kickstart».

Siden den første videoen ble delt har det blitt over 30.000 følgere, flere hundre tusen likerklikk og over 5 millioner visninger.

Den pensjonerte frisøren kan vise til over 300.000 visninger på en video om hårstell.

– Blant flotte damer med perfekt hår, sminke og klær tenkte jeg at det måtte en motvekt til. Det ble ei grå, rynkete og usminka oldemor, smiler Karlsen.

Greta Karlsen har fått 30.000 følgere på TikTok etter oppstart i februar i fjor

Deler glimt av hverdagen

Til 78-åringens store overraskelse når hun ut til flest unge på TikTok.

– Inntrykket mitt er at de tror eldre mennesker bare er gamle og sysler med sitt. Målet mitt er å vise at vi er ulik, men har den samme personligheten nå som da vi var ung.

Oldemora deler gjerne små klipp fra hverdagen der hun baker kaker, pusser bunadssølv, klipper gress, broderer duk og forbereder søndagskaffe med nystekte vafler og rullekake.

– Jeg skjønner fortsatt ikke at noen gidder å følge en oldemor. Det er ikke så enkelt å si hva som går godt på forhånd, men matvideoer slår godt an.

Innimellom tar hun seg også tid til å fortelle historier fra «gamle dager». Og tilbakemeldingene i kommentarfeltet viser at flere setter stor pris på akkurat dét.

Så fin du var! 💕 Synes det er så koselig å se tiktokene dine. Du minner meg så mye om mi bestemor som gikk bort for seks år siden.

Koser meg veldig når jeg hører på deg ❤️ Det er så nedpå.

Lagrer så jeg får bruk for denne når jeg er oldemor selv og casual lager meg ei rullekake på morgenen!

Du er så flink ❤️ Blitt så glad i å følge deg her 😍 Du får meg til å savne mine egne bestemødre litt mindre💖

Deler gjerne bestemora si

78-åringen, med fire barnebarn og to oldebarn, er ikke den eneste i familien som er populær på TikTok.

Barnebarnet Viktoria Sade Karlsen kan vise til en følgerskare like stor som bestemors. Det var 19-åringen som fikk bestemor «på nett».

– Hele familien synes dette er veldig gøy. Hun er jo ei personlighet, som vi gjerne vil dele med resten av landet.

Sade Karlsen skryter av ei aktiv og selvgående bestemor med «fullbooka» kalender. Til sommeren tar barnebarnet turen nordover fra Askim på ferie.

– Vi har snakka litt om å lage mer innhold sammen, så kanskje det blir, avslutter hun.

Greta Karlsen fant veien til TikTok gjennom barnebarnet Viktoria Sade. Viktoria bor i Askim, men besøker bestemor Greta når hun er på ferie i nord.

Introvert TikTok-stjerne

I motsetning til flere som satser på en karriere innenfor sosiale medier, har Karlsen ingen ambisjoner om å bli større og bedre.

– Videoene mine blir til underveis. I går var jeg ute i hagen, men da kom jeg ikke på at det kunne filmes noe. Det er ingen fast plan, men jeg tenker på at det ikke må gå for lang tid mellom hver publisering.

I og med at hun tar med publikum inn i stua si, tror mange oldemora er ei sosial dame. Selv beskriver hun seg som ganske introvert.

– Nei, du får aldri å se meg gå rundt med et kamera og lage innhold ute i offentligheten. Det ville vært flaut.

Hylles av TikTok-ekspert

I en verden hvor det meste på sosiale medier er overfladisk og konstruert, tror TikTok-ekspert Carina Elise Godou at «Oldemor i farta» er et viktig og forfriskende bidrag.

– Hun oppleves som varm og autentisk. Hennes naturlige væremåte gir en følelse av ekte, menneskelig kontakt og trygghet.

Carina Elise Godou har god peiling på TikTok og markedsføring, og har holdt flere foredrag om emnet. Foto: Privat

Godou har holdt en rekke foredrag om hvordan tjenesten fungerer. Hun tror Karlsen trekker til seg et bredt publikum ved å «invitere dem inn i stua si».

– Mange blir nok minnet om sine egne besteforeldre eller savner noen de aldri fikk bli kjent med. Møblene i bakgrunnen minner også om hvordan det kan se ut i et slikt hjem.

TikTok-eksperten tror Karlsen har mye glede av å holde seg aktiv på tjenesten.

– Det krever nok litt ekstra for en eldre person og sette seg inn i hvordan der fungerer. Samtidig er TikTok designet for å være brukervennlig. Karlsen gjør det ikke så avansert, så folk synes det er søtt og koselig.