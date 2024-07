Saken oppsummert • Influensere på TikTok deler oppskrifter på hjemmelaget solkrem, noe som har blitt sett av millioner.

• Kreftforeningen advarer mot å prøve dette selv, da det er umulig å vite hvilken solfaktor man får med hjemmelaget solkrem uten laboratorietesting.

• Enkelte lager hjemmelaget solkrem for å unngå potensielt skadelige kjemikalier i solkremer fra butikkene.

• Kjemiker Alexander Sandtorv er skeptisk til effektiviteten av hjemmelaget solkrem, da det er vanskelig å sikre jevn fordeling av solfilteret i produktet.

• Kreftforeningen understreker at solkremer i Norge er testet og dokumentert trygge, og oppfordrer folk til å være kritiske til udokumenterte råd om solbeskyttelse.

– Vi har vært mye ute ved bassenget i det siste. Jeg innså at vi var tomme for solkrem, så jeg spurte mannen min om han kunne lage litt.

Det sier influenser Nara Smith imens hun og ektemannen setter i gang med å lage sin egen solkrem på kjøkkenbenken. Hun er en av flere som har delt oppskrifter på dette i det siste.

TikTok-videoen er sett over 19 millioner ganger, og i kommentarfeltet er det mange tusen tilbakemeldinger. Det er særlig ett spørsmål mange stiller seg. Kan man egentlig lage solkrem selv?

Må sjekkes i lab

Ifølge oppskriftene skal hjemmelaget solkrem ha både solfaktor, og gi beskyttelse mot UV-stråler gjennom et fysisk solfilter.

Men nøyaktig solfaktor må sjekkes i laboratorium, og derfor er det umulig å vite hvilken faktor man får når man lager solkrem selv, ifølge Kreftforeningen.

– Det er veldig vanskelig å vite om oppskrifter og metoder som deles på sosiale medier, gir beskyttelse i det hele tatt. Og det går i hvert fall ikke an å være sikker på at man får god solbeskyttelse av den typen oppskrifter, sier Ingrid Stenstadvold Ross fra Kreftforeningen.

Ingrid Stenstadvold Ross er generalsekretær i Kreftforeningen. Hun ber folk om å følge deres offisielle solråd. Foto: Jorunn Valle Nilsen

Kjemisk eller fysisk solfilter? Solfilter i solkrem skal forebygge solbrenthet. Det kan brukes kjemisk eller fysisk solfilter, eller en kombinasjon av begge to. Det er hvilket stoff man bruker, som bestemmer om filteret er kjemisk eller fysisk. Kjemisk solfilter beskytter huden ved å absorbere UV-strålene. Disse solkremene trekker inn i huden, og er tynnere i konsistensen. Enkelte stoffer som brukes som kjemisk solfilter, har fått kritikk for å være farlig for både miljøet og for kroppen. Et av disse stoffene er oksybenzon. Fysisk solfilter, eller partikkelfilter, reflekterer UV-strålene. Disse solkremene er tjukkere, og legger seg som et lag på huden. I fysisk solfilter brukes ofte titanoksid eller sinkoksid som virkestoff. Disse blir brukt i hjemmelaget solkrem. Helsenorge anbefaler å enten bruke uparfymert solkrem med fysisk filter, eller en med kombinasjon, på barn. Disse kan brukes av alle, og kan kjøpes på apoteket. Fakta: Helsenorge og Apotek1

Lager «non-toxic solkrem»

Christine Torgersen unngår solkrem fra butikken. I stedet lager hun sin egen.

Hun holder på med naturmedisin, eller alternativ medisin, og deler oppskrifter og tips på TikTok-kontoen sin. Her har hun delt oppskrift på det hun kaller «non-toxic solkrem».

Christine Torgersen har laget sin egen solkrem i to år. Hun sier hun blant annet fikk utslett av solkrem fra butikken, men at dette har blitt borte nå som hun har byttet til fysisk filter. Foto: Christine Torgersen

– For min del er frykten for alle disse giftstoffene og syntetiske stoffene i solkremer verre enn det å heller smøre på litt ekstra med solbeskyttelse i sinkoksid, sier hun.

Hun er kritisk til blant annet stoffet oksybenzon, som brukes som kjemisk solfilter. Dette er skadelig for korallrevene, og er også mistenkt for å være hormonforstyrrende.

Kjemiker Alexander Sandtorv bekrefter at det er mistanker om at enkelte kjemiske filtre er hormonforstyrrende, selv om de er ansett som trygge i Norge.

– Min mening har vært at de bør fases ut, som et føre-var-tiltak, fordi de skaper så mye bekymring blant forbrukere.

Alexander Sandtorv sier at hjemmelaget solkrem kan virke mot sin hensikt hvis man bruker en som man tror har høyere solfaktor enn den egentlig har. Foto: Emil W. Breistein

Tviler på hjemmeoppskrift

I oppskriften blander Torgersen sammen blant annet kokosolje, sheasmør og bivoks før hun rører inn sinkoksid.

– Det er kjemisk sett fint mulig at dette blir en solkrem. Det er ulike fettkilder og solfilter. Men om det blir en god solkrem er jeg sterkt i tvil om, sier Alexander Sandtorv om oppskriften.

Han viser til at man aldri kan være sikker på hvilken solfaktor man ender opp med i en hjemmelaget solkrem. Han sier at solfilteret må fordeles nøye i produktet, sånn at man får et jevnt lag når man bruker den.

– I hjemmeoppskrifter tviler jeg sterkt på at filteret er godt nok fordelt. Da kan du risikere å få ulik mengde filter på huden for hver gang du bruker produktet, sier han.

Christine Torgersen prøvd solkrem med fysisk filter. Hun sier at de fungerer kjempebra, men at hun vil lage sin egen til det kommer et billigere alternativ i butikkene. Foto: Christine Torgersen

Torgersen påpeker at hun tar forbehold når hun publiserer. Hun leser seg opp på alle ingrediensene hun bruker, og sier at oppskriftene hennes er ment som tips til hvordan man kan gjøre ting hvis man leter etter alternative løsninger.

Hun vet at hun ikke kan vite nøyaktig solfaktor, og er bevisst på å ikke love en spesifikk beskyttelse. Selv smører hun seg hver halvtime når UV-en er høy, og sier at hun ikke har opplevd å bli solbrent.

Skaper feil inntrykk

– Vi tenker at alle holdninger der ute som bidrar til dårligere beskyttelse mot UV -stråling, er uheldige, sier Ross fra Kreftforeningen.

Nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder hudkreft, og ni av ti tilfeller av hudkreft i Norge kommer av for mye sol.

Ross tror at folk kan bli redde for solkrem fordi man hører fra blant annet influensere at kjemikaliene i solkrem er farlige.

Hun mener at det blir feil å kalle en hjemmelaget solkrem «non-toxic». Da kan man få inntrykk av at solkrem i butikkene er dårlige for deg. Det er de ikke, ifølge henne.

– Det er trygt å kjøpe solkrem med høy faktor av kjente merker i Norge, sier Ross.

Kreftforeningen ber folk huske at solkremer i Norge er testet og dokumentert trygge.

– Det kan være skadelig for deg å lytte til udokumenterte råd når det handler om solbeskyttelse. Så tenk over hvem du lytter til, og vær kritisk til både hva de sier, og ikke minst hva du deler videre.