Åpnet Norges nyeste tunnel – men krangler fortsatt om navnet

Torsdag åpner en av Norges mest moderne tunneler.

Den 3248 meter lange tunnelen binder Saltdal kommune i Nordland med Sverige, og erstatter det som i dag er en farlig veistrekning og en flaskehals.

For tida er nok tunnelen mest kjent for å skape splittelse mellom dem som mener den bør hete Kjernfjelltunnelen eller Tjernfjelltunnelen.

Grunnen er at tunnelen på riksvei 77 i Saltdal i Nordland, som skal åpnes i dag, skal hete Kjernfjelltunnelen. Det blir feil navn, mener ordfører Rune Berg (Sp) i Saltdal.

– Vi opplever nå en total overkjøring av Kartverket. Den nye tunnelen vil bli åpnet med et navn som saltdalingene ikke vil ha. Statens kartverk nekter å lytte til innspill om at vi ønsker navnet Tjernfjellet på den nye tunnelen, sier ordføreren.

Slik ser den nye tunnelen ut inne Foto: Ole Dalen / NRK

Men det har også vært usikkert om det vil være mobildekning innen den åpner, eller ikke.

– De fleste forventer vel at en ny tunnel har mobildekning. Men hittil er det ingen mobilselskaper som har tatt kontakt.

Det sier prosjektleder for strekninga, Knut Sjursheim i Statens vegvesen.

Men når NRK kontakter Telenor blir det fortgang i saken.

Telenor snur

For Telenor hadde først ikke noe ønske om å montere mobilnett i tunnelen, av økonomiske hensyn.

Onsdag formiddag sier dekningsdirektør i Telenor at de har snudd i saken.

– Vi kommer til å bygge mobildekning i denne tunnelen så raskt det er mulig å gjøre, men det forutsetter at Statens vegvesen har lagt til rette for dette, sier Bjørn Amundsen.

Vet Statens vegvesen at dere ønsker å montere mobilnett i tunnelen?

– Nei, beslutninga ble tatt for få timer siden, så den beskjeden har nok ikke blitt gitt enda, sier han.

Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen. Foto: Elisabeth Sandve / NRK

Når dette vil skje kan han derimot ikke si noe om. Det kan ta alt fra noen måneder til et halvt år, og skjer mest sannsynlig ikke før i 2020.

Kort tid etter NRK har snakket med Amundsen, sier Sjursheim i Statens vegvesen at Telenor har tatt kontakt med dem med ønske om etablering.

– Vi skulle jo helst hatt dekning allerede, men om de ønsker å komme i ettertid så er det veldig bra. Det blir jo litt plunder og heft med montering samtidig som det er trafikk da, men alt er gjort klart til montering.

En av Norges veistrekninger er nå historie Foto: Ole Dalen / NRK

Ikke et krav med mobildekning

Vegtrafikksentralen har tidligere bedt folk om ikke å bruke mobiltelefon, når de skal varsel om tunnelulykker. Årsaken sier de er at det kan sende nødetatene til feil sted.

Og mobildekning er heller ikke en del av sikkerhetskravene i tunneler, legger Sjursheim til.

– Vi har bygd alt som regelverket sier at skal være på plass. Nødtelefoner, brannslukningsapparater og brannmeldere. Og skjer det noe ønsker vi at folk skal bruke det nødutstyret som er i tunnelen, og ikke mobiltelefonen.

Skiltet er montert opp, til tross for at lokalbefolkningen ønsker navnet «Tjernfjelltunnelen» Foto: Tom Helgesen

Da får Vegtrafikksentralen vite nøyaktig hvor personen befinner seg, og man unngår misforståelser.

At mobildekning øker sikkerheten sier også kommunikasjonsdirektør i NAF, Camilla Ryste. Hun sier at forventningen er at alle tunneler som bygges nå, har mobildekning.

– For oss bilister så er det mobilen vi bruker for å tilkalle hjelp. At det nå blir mobildekning, høres ut som en klok vurdering. Jeg tror at å lage tunneler i dag uten mobildekning, ikke møter folks forventning om tilbud, og ikke minst sikkerhet.