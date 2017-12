Ny storm herjer i nord – flere hundre uten strøm

Helgeland Kraft opplyser i en pressemelding at stormen på Helgeland vil føre til en del utfall hos deres strømkunder. Kommunikasjonssjef Elin Rønning i selskapet sier til NRK at problemet gjelder flere steder på Helgeland.

– Strømmen er ute litt her og der. Den største utfordringen har vært i Hattfjelldal, og der får flere og flere tilbake strømmen fortløpende, sier hun.

– Ikke like ille som «Ylva»

Det nye uværet kommer kort tid etter at ekstremværet «Ylva» herjet rundt i Nord-Norge, og det gjorde mange strømløse over lengre perioder.

– Sist var flere master knekt, men så ille er det ikke nå. Montørene setter alle støt inn for å få alt opp og gå igjen, og jeg håper at det kommer i orden fortest mulig.

Tidligere i dag var rundt 1000 av kraftselskapets kunder strømløse, men rundt klokken 13:00 var tallet nede i 350.

Kommunikasjonssjefen tør ikke å si når kraftkundene skal ha fått tilbake strømmen, men lover at de jobber på spreng for å gi alle det de skal ha så fort som mulig.

– Under forrige storm måtte montørene våre stoppe å jobbe på grunn av været. Vi setter jo ikke livene deres i fare. Det er ikke like ille nå, og vi har montører ute på alle de store stedene der vi opererer.

– Vi jobber på høygir her, forsikrer hun.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Statens vegvesen melder at flere veger er stengt på grunn av været. Blant annet er E12 over Umbukta, og E6 ved Mjåvatn midlertidig stengt til været bedrer seg.

Også flytrafikken berøres av uværet. Helgelendingen skriver at alle fly til og fra Sandnessjøen er innstilt eller omdirigert til Mosjøen så langt i dag, mens i Mosjøen er ett fly innstilt. I tillegg er det forsinkelser på de fleste avgangene.

Helgelandsbrua i skrivende stund. Foto: Statens vegvesen

Kommer fra Sør-Norge

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Rannveig Oftedal Eikill, forteller at stormen kommer fra Sør-Norge.

– Den ligger over dem nå, men beveger seg nordover. Det vil gi kraftig fralandsvind som vil komme over hele Nord-Norge. Lofoten og Vesterålen er mindre utsatt for vinden, de får bare sterk kuling, forteller meteorologen.

Ekstremværet «Ylva» har virkelig herjet fra seg i Nordland, men Eikill sier at det ikke på langt nær vil bli like ille som sist. Hun forteller at vinden likevel vil øke, og at den kan komme opp i en sørøstlig liten storm.

– Vi kan få vindkast på opptil 40 meter i sekundet, sier hun, og ber folk være oppmerksom på kraftige vindkast.

Meteorologisk institutt har også sendt ut OBS-varsel om vanskelige kjøreforhold som kommer av vinden. Meteorologen sier at det ikke vil være langvarig.

– Det vil fortsatt være sørøstlig liten storm fra morgenen i morgen, men den vil avta gradvis til stiv kuling utover dagen. Dette er kortvarig og forbigående, avslutter Eikill.