Ny forskning gir ny innsikt i den mystiske stormfuglens liv

Lysloggere festes i en plastring rundt føttene til fuglene og kan beregne den omtrentlige posisjonen til fuglen en eller to ganger daglig uten å kreve stor batterikapasitet. Den veier under 4 gram, og kan ha flere års levetid. Når det også er en relativt rimelig teknologi å anvende er lysloggeren et gunstig verktøy for å kartlegge selv de minste sjøfuglene uten å utsette dem for noen stor belastning.

Ut i fra å identifisere både lengde og midtpunkt på natt og dag beregnes henholdsvis lengdegrad og breddegrad fuglen oppholder seg på. Vel og merke har lysloggeren en del begrensninger i forhold til GPS og satellittsendere. Gjennomsnittlig feilmargin er på ca. 180 km. En annen utfordring er at loggeren må hentes inn igjen for at man skal kunne laste ned dataene.

Likevel har lysloggere stått for en revolusjon med tanke på ny kunnskap om sjøfuglers migrasjonsstrategier og bruk av leveområder utenfor hekketiden. SEATRACK er et prosjekt som kartlegger dette på stor skala, med instrumentering av sjøfugler i mange kolonier rundt de norske havområdene. Dette gir også ny kunnskap om bestandstilhørighet, sammensetning og størrelse til vinterbestandene av våre sjøfugler.

Kilde: Seapop.no