Nok et Osprey-fly styrtet – en person omkom

Flere internasjonale medier melder om ulykken.

Også denne gangen var det et amerikansk fly som styrtet.

Ulykken skjedde onsdag kveld rundt klokken 19:30 lokal tid – denne gangen i USA.

– Osprey-flyet styrtet nord for Chincoteague Causeway like ved Wildcat Point, skriver Daily Mail og flere andre medier.

Det skal ha vært tre personer om bord i flyet.

– En soldat er drept mens to andre er blitt reddet etter at et marinefly styrtet utenfor Virginia-kysten onsdag kveld, skriver avisen.

Flyet skal ha styrtet i Chincoteague, USA.

En ulykkesbelastet flytype

Mannskapet på fire var ute på treningsoppdrag i flyet av typen MV-22B Osprey. Det skulle etter planen ha landet like før klokken 18 fredag. Flyet ble meldt savnet klokken 18.26 da det ikke landet som planlagt.

Fakta om V-22 Osprey Ekspandér faktaboks Fakta om V-22 Osprey – luftfartøyet som har styrtet i Beiarn i Nordland. Bell Boeing V-22 Osprey er et amerikansk militært luftfartøy med en 12-meter tiltrotor på hver vinge.

Luftfartøyet kan ta av og lande vertikalt eller på en kort rullebane som et helikopter, og fly som et vanlig propellfly når det er kommet i luften.

Flyene av denne typen er stasjonert i Bodø under Nato-øvelsen «Cold Response» og benyttes av US Marines.

V-22 Osprey-utgavene til US Marines brukes hovedsakelig til transport av tropper og utstyr, og brukes operativt i en rekke ulike terreng og landskap.

MV-22B er betegnelsen på den utgaven som det amerikanske marinekorpset benytter og er den typen som har styrtet i Beiarn. MV-22 er også i stand til å operere fra skip.

Luftfartøyet fløy første gang i 1989 og gikk inn i aktiv tjeneste for det amerikanske militæret rett etter årtusenskiftet.

Siden 2007 har flytypen vært involvert i 28 ulykker av ulik alvorlighetsgrad, ifølge The Aviation Safety Network, skriver VG. Kilder: NTB, Store Norske Leksikon, Wikipedia og Luftforsvaret.

Det spesielle militærflyet har vært involvert i flere ulykker siden 2007. Ifølge en oppsummering NRK har gjort har 40 mennesker mistet livet i ulykker det dette flyet.

I 1992 omkom sju personer i da et fly styrtet i en elv i Virginia i USA. Årsaken til havariet var et maskinhavari, og flyet ble da satt på bakken i nesten ett år.

Det spesielle med flyet er at det kan ta av og lande som et helikopter. Det kan brukes til å lande på fartøy eller på vanskelige steder ute i naturen for å transportere inn personell eller materiell.

To personer reddet

Offiseren Rob Myers ved Naval Air Force Atlantic har uttalt at flyet var på en rutineøvelse da det gikk ned.

Ifølge Daily Mail skal nødetatene ha funnet to skadde besetningsmedlemmer da de ankom.

Personene skal ha pådratt seg brukne bein og blitt fraktet til Salisbury for behandling.

Den tredje personen om bord omkom. Han skal ha blitt funnet i bakre del av flyet.

Sperrer av område i Beiarn

Det er bare to uker siden den samme flytypen forulykket i Beiarn i Nordland.

Det amerikanske marinedepartementet er i gang med å granske Beiarn-ulykken, men er sparsom med opplysninger.

– Vi vil gjøre alt i vår makt for å forstå hva som skjedde den skjebnesvangre ettermiddagen. Vi kan ikke gå i detaljer eller antyde hvor lang tid det vil ta før vi kan si noe om årsaken til ulykka. Det kan ta flere måneder avhengig av ulike faktorer.

Det sier generalmajor Michael Cederholm i 2nd Marine Aircraft Wing, ifølge en pressemelding fra det amerikanske forsvaret.

Krasjstedet i Gråtådalen i Beiarn blir nå bevoktet av Heimevernet.

– Stedet vil være sperret av, for å kunne sikre bevis, opprettholde offentlig sikkerhet og framskynde fjerning av vrakdeler.