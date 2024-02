NRK Svarer: Hvorfor vil du bo der du bor?

Innbyggertallet hadde gått ned overalt, hadde det ikke vært for ukrainske flyktninger, viser ferske tall fra SSB.

Det snakkes om yngre og større storbyer, og fraflytting og forgubbing på bygda.

Hva kan man gjøre for at flere vil bo i utkantene? Hva gjorde at du bor der du bor?

Hva er bra med det stedet du bor?