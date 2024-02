I dag la SSB fram befolkningstall pr. 1.1.2024.

Det viser at vi er 5.550.203 nordmenn per fjerde kvartal i 2023. Det er en økning på 16.621 i dette kvartalet, og en økning på 61.219 i løpet av hele 2023.

Også i fjor var det også en svak oppgang. Men som i år skyldtes oppgangen hovedsakelig flyktninger fra Ukraina.

Tallet på innvandrere var på 86.600, og var kun høyere i 2022, viser statistikk fra SSB.

I Nord-Norges fjerde største kommune, Narvik, har befolkningspilene pekt i feil retning i mange år.

Her hadde også tallene gått ned i år, om det ikke hadde vært for flyktningene.

Det til tross for løfter om industrisatsinger og mange ukrainske flyktninger.

– Vi er om lag 300 færre innbyggere i Narvik enn vi var 1. januar 2020. Bare det gir oss 21 millioner kroner mindre i rammetilskuddet fra staten, sa ordfører i Narvik, Rune Edvardsen, fra talerstolen under et kommunestyremøte tidligere i vinter.

Samtidig over grensen i Nord-Sverige opplever flere kommuner en storstilt befolkningsvekst.

Nord-Sverige blant regionene med størst befolkningsvekst i Norden. Her fra Skellefteå som fikk mer enn 1000 nye innbyggere i fjor. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Batterifabrikker, gruvedrift og produksjon av «grønt stål» har ført til den reneste klondyke-stemningen.

Batterifabrikken med navnet Northvolt har allerede hatt produksjon noen år, og de er overbevist om at det har gitt positiv effekt.

– Det finnes ledige jobber og det skjer mye spennende her. Det gjør det attraktivt å bo og arbeide i Nord-Sverige i dag.

Kraftig vekst

I Nordland sto ukrainerne for 60 prosent av innvandringen.

Totalt kom det drøye 3000 flyktninger fra Ukraina i 2023. Uten disse ville fylket gått i minus og tapt 1043 innbyggere.

Byen Skellefteå i regionen Västerbotten økte antall innbyggere med 1,4 prosent fra 2022 til 2023.

NRK besøkte kommunen med rundt 75.000 innbyggere denne uken.

– Det har vært en helt unik forvandling de siste 6–7 årene. Vi vokser med et par tusen nye innbyggere i året. Det er helt ekstremt, sier kommunalråd Evelina Fahlesson fra partiet Sosialdemokratene.

– På 1990-tallet fram til 2010 mistet vi 5000 innbyggere. Nå er situasjonen snudd, sier kommunalråd Evelina Fahlesson i Skellefteå. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Veksten startet etter etableringen av batterifabrikken Northvolt i 2017. Nå vokser de mest av alle i Sverige

– Det var en felles politisk enighet om at nå investerer vi mer i skoler og kulturlivet. Det er snakk om 40 milliarder kroner. Vi er den kommunen som investerer mest per hode i Sverige.

I Nord-Sverige anslås det samlede investeringer på 1000 milliarder kroner i Nord-Sverige i årene som kommer.

– Det er mange norske kommuner som har besøkt oss her. De er veldig interessert i hva vi har fått til her.

– Det betyr utrolig mye at byen vokser. Det er gøy å få være med på en slik reise. Både kommunen og næringslivet har vært flinke, mener Petra Umerus og Petra Pyhelle.

Målet er 100.000

– Vi har som mål om å bli 100.000 innbyggere i 2050. Vi ser at vi er på vei mot det målet, sier Evalina Fahlesson.

I de norske industrikommunene over grensen er situasjonen en ganske annen.

Batterifabrikken til Freyr i Mo i Rana er lagt på is på grunn av ei mer lønnsom satsing i USA.

Matti Kataja er kommunikasjonssjef på den svenske batterifabrikken Northvolt. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

I Narvik er det foreløpig relativt stille rundt Aker Horizon sine store industriplaner.

Edvardsen mener sin egen regjering må på banen.

– Vi trenger svenske tilstander

Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim (H) skrev nylig kronikken «Vi trenger svenske tilstander i Nord-Norge» på Ytring.

Han roser svenske myndigheter for å satse på økt kraftproduksjon, mineraljakt og gruveprosjekter, som gir produkter som verden etterspør akkurat nå.

– Det gir en vanvittig vekst, som gjør at befolkningsutviklingen snur. Det skulle vi gjerne sett i Nord-Norge også, sier han til NRK.

At så ikke har skjedd, skyldes at Norge ikke har prioritert slik som Sverige har gjort, mener Thorheim.

– Vi har de samme naturressursene som i Nord-Sverige. Skal vi få industrivekst må de industrielle aktørene se at norske myndigheter har en like tydelig plan for å utvikle oss på kraft, mineraler og industriell kompetanse som Sverige