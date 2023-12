Norwegian ønsker å kjøpe Widerøe, men har fått et foreløpig nei fra Konkurransetilsynet.

Det reagerer de nå sterkt på, skriver selskapet i en børsmelding.

– Norwegian er sterkt uenig i Konkurransetilsynet foreløpige vurdering, og har i dag levert et grundig tilsvar. Norwegian er også skuffet over at majoriteten av dokumentasjonen som er gitt til tilsynet, både skriftlig og under møter, ikke er blitt tatt i betraktning.

Det var E24 som først meldte om nyheten.

Konkurransetilsynet har så langt vurdert at oppkjøpet vil gjøre Norwegian for store sammenlignet med konkurrentene.

Det var i sommer at Norwegian Group la 1,1 milliarder kroner på bordet for å kjøpe Widerøe. Widerøe skal beholde merkevaren og hovedkontoret skal ligge i Bodø.

Men Konkurransetilsynet må godkjenne oppkjøpet før det kan bli en realitet.

I dag har Norwegian meldt at de vil ha en pressekonferanse om sine reaksjoner.

Fylkesrådet bekymret for utenlandske eiere

Widerøe har hovedkontor i Bodø, og er i dag en av de største arbeidsgiverne i Nordland fylke med rundt 500 ansatte.

Men flyselskapet har slitt med synkende passasjertall og dårlig økonomi de siste årene.

Fylkesråd for samferdsel er bekymret for at Widerøe kan havne hos utenlandske eiere.

– Jeg syns det er vanskelig å se andre alternativene dersom Norwegians oppkjøp av Widerøe stoppes av konkurranse-myndighetene, iallefall er det vanskelig å få øye på alternativene i Norge. Jeg frykter man må se etter alternativer i utlandet, sier fylkesråd for samferdsel Marianne Dobak Kvensjø (H).

Fylkesråd for samferdsel Marianne Dobak Kvensjø, er bekymret for at Widerøe kan havne hos utenlandske eiere. Foto: Kåre Riibe Ramskjell

Hun er bekymret for at man sitter igjen med dårligere tilbud og dyrere priser dersom konkurransetilsynet sier nei.

– Utviklingen i luftfarten tilsier at Widerøe at må ha sterke og langsiktige eiere for å kunne løfte de langsiktige investeringene som kortbanenettet og det grønne skiftet i luftfarten er avhengig av.

– Jeg mener det viktig at Widerøe kan fortsette som eget flyselskap med hovedkontor i Bodø, noe som Norwegian også ønsker, sier Dobak Kvensjø.

Mener dokumentasjon ikke er tatt hensyn til

Selskapet skriver i pressemeldingen at de er overrasket og skuffet over at store mengder dokumentasjon lagt frem for Konkurransetilsynet ikke er blitt hensyntatt.

Norwegian mener det ikke finnes dokumentasjon på at oppkjøpet vil hindre effektiv konkurranse.

– Det viktigste for oss har vært å få frem at et oppkjøp, i motsetning til hva Konkurransetilsynet legger til grunn, vil være positivt for konkurransen i det norske innenriksmarkedet, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Widerøe-sjef Stein Nilsen og Norwegian-sjef Geir Karlsen møttes i høst i Bodø. Foto: Helge Lyngmoe / Helge Lyngmoe

I et omfattende materiale legger flyselskapet frem ytterligere dokumentasjon på at konkurransen styrkes ved at avtalen gjennomføres, skriver de selv i pressemeldingen.

Selskpaet sier at nærmere 3000 dokumenter er lagt frem i de fem månedene saksbehandlingen har pågått. Men at Norwegians dokumentasjon ikke i tilstrekkelig grad blitt tatt hensyn til.

Konsernsjefen i Norwegian sier de har fått mange støtteerklæringer som mener et oppkjøp av Widerøe vil styrke norsk luftfart.

– Vi har fått god støtte fra kunder, fra ansatte i Widerøe og lokale folkevalgte, ikke minst i Nord-Norge. At hovedkonkurrenten i Skandinavia er negativ, er som forventet. Det viktige er at Konkurransetilsynet gjør en uavhengig vurdering, sier Karlsen.

Tror konkurransetilsynet kan snu

– Jeg har full forståelse for at Norwegian er ganske forbannet på at Konkurransetilsynet har vært så negative til oppkjøpet av Widerøe, og ikke ser alle de positive effektene det vil ha for forbrukerne og for tilbudet ute i distriktene.

Det sier flyanalytiker Han Jørgen Elnæs i Winair til NRK.

Han tror likevel at Konkurransetilsynet kan finne på å snu i sin vurdering innen fristen de har for å komme med en avgjørelse 3. januar.

– Jeg tror at Konkurransetilsynet har fått mer press på seg til å konkludere i en grundig og omfattende vurdering som tilsynet har gjort. Jeg tror det er større sjanse for at de godkjenner kjøpet enn at de ikke godkjenner det.

Elnæs mener Norwegian ville vært en optimal kjøper av Widerøe, som er på leting etter andre eiere.

– For Widerøe vil det være et stort nederlag om Konkurransetilsynet ikke godkjenner oppkjøpet. Med Norwegian ville de fått en helt optimal eier, sier han og fortsetter:

– Norwegian har selv vært gjennom en omfattende omstrukturering, som de har kommet ut av med 20 i stil. De har vist at de kan omstrukturere og sørge for å bli bærekraftig økonomisk. De vil de også kunne gjøre med Widerøe, slik at også de kan bli profitabelt. For Widerøe er dette en veldig dårlig situasjon.

Mener selskapene utfyller hverandre

Norwegian mener de og Widerøe ike er i en reell konkurranessituasjon, og at de har overlappende tilbud på kun to av deres til sammen 400 ruter.

– Reduserte kostnader og effektivisering vil komme kundene til gode i form av et bedre tilbud, sier Karlsen.

Widerøe sier selv at de har fly og kompetanse for å dekke kortbanenettet og andre regionale ruter, og derfor ikke er en potensiell tredje konkurrent på stamrutenettet. Foto: Jan Harald Tomassen

Karlsen peker også på trender i Europa, som viser at regionale selskap har behov for partnerskap for ikke å svekkes i konkurranen.

I tillegg mener han et kjøp ville styrke Widerøes evne til å gjøre fremtidsrettede og bærekraftige investeringer.

– Dette er avgjørende for å sikre et godt luftfartstilbud i hele Norge i fremtiden.

Widerøe ønsker sterk eier

Konkurransetilsynet har tidligere uttalt at de ser Widerøe som en potensiell tredje konkurrent på stamrutenettet.

Men det har ikke Widerøe selv troen på at de kan bli.

– Det er helt uaktuelt å se for seg Widerøe som en tredje stamruteoperatør, sier Stein Nilsen, konsernsjef i Widerøe.

I fjor høst diskuterte Jonas Gahr Støre og Stein Nilsen i Widerøe elfly og hva som skal til for å fjøre flybransjen til en nullutslippsnæring. Foto: Lars Bjørn Marthinsen / NRK

Han sier dere kompetanse og fly er tenkt å operere på kortbanenettet og de mindre regionale trafikkstrømmene i Norge.

– Vi har heller ikke den finansielle kapasiteten som skal til for å fylle en slik rolle.

Nilsen mener det Widerøe trenger for å kunne sikre et godt flytilbud fremover, er en langsiktig og sterk eier som kan hjelpe oss til å fornye flyflåten og ruste oss for fremtiden.