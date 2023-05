Widerøe taper penger på nesten alle ruter: – Flypassasjeravgiften må bort

Den norske krona har blitt mindre og mindre verd, noe som har ført til høyere kostnader for Widerøe – og passasjerene.

I april skrudde Widerøe opp billettprisene. I dag kom smellen.

Sammenliknet med april i fjor opplevde selskapet en nedgang på 13,7 prosent færre reisende.

Selskapet fylte 56,6 prosent av setene, en nedgang fra 64,1 prosent

Konsernsjef Stein Nilsen ber regjeringen om å kutte flypassasjeravgiften for å lette på trykket.

KUTT I RUTER: Widerøe har opp mot 450 flyavganger daglig. Fra og med i høst kan det bli færre:– Vi er nødt til å fylle flyene bedre enn det vi gjorde i vinter, sier Stein Nilsen i Widerøe.

Dyr import presser prisene

Den lave kronekursen driver opp prisene for flyselskapet med hovedkontor i Bodø.

– Vi kjøper både drivstoff, fly, flydeler og alt som skal til i dollar eller euro, sier konsernsjef i Widerøe, Stein Nilsen.

Nilsen sier kronekursen alene står for en prisstigning på 10 prosent i år, og at kun et fåtall av vinterens flyruter ble drevet med overskudd.

Dette til tross for økte priser på flybillettene.

– Lønnsomheten vår er veldig presset.

240.000 passasjerer fløy med Widerøe i april. Det er en nedgang på 13,7 prosent fra samme måned i 2022 da 278.000 passasjerer fløy med Widerøe. Foto: NRK

– Hjelper det hvis dere skrur opp prisene mer?

– Nei, det gjør jo ikke det. Det gjør jo bare at bedrifter og kunder som allerede er presset fra før, slutter å reise.

Nilsen sier Widerøe står ovenfor et dilemma, og at de er forsiktige med å gjøre prisøkninger.

Kan bli færre avganger

Men flyselskapet varsler kutt i antall flyavganger til høsten.

– Vi er nødt til å fylle flyene bedre enn det vi gjorde i vinter, sier Nilsen.

Ber om hjelp fra regjeringen

Flypassasjeravgiften ble innført i 2016, og lå på 80 kroner per passasjer frem til 2019. Siden da har avgiften blitt oppjustert til 82 kroner.

Nilsen sier at Norge har verdens høyeste avgiftsnivå for innenlandsreiser, og er klar på hva som er løsningen.

– Flypassasjeravgiften må bort. Akkurat nå er det aller viktigste grepet som politikerne kan gjøre dersom man ønsker en lønnsom og stabil norsk luftfart.

– Avgiften er utrolig vanskelig for oss å håndtere når vi har en så stor importert prisøkning som vi har fra utlandet, sier Nilsen.

Bent-Joacim Bentzen, statssekretær i Samferdselsdepartementet sier regjeringen skal vurdere avgiften, og at den må ses på i forbindelse med den ordinære budsjettprosessen.