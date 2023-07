Norwegian kjøper Widerøe: Slik påvirker det deg

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Norwegian offentliggjorde torsdag at de kjøper Widerøe for 1,1 milliarder kroner. Det ble kjent i en børsmelding før selsakpene selv bekreftet nyheten på en felles pressekonferanse.

De to flyselskapene tror dette er godt nytt for flypassasjerene, blant annet gjennom integrerte reiser.

Konkurransetilsynet må godkjenne oppkjøpet før det blir en realitet.

Eksperter mener passasjerer kan tjene på oppkjøpet.

Forbrukerrådet frykter fravær av konkurranse som vil gi færre ruter og høyere billettpriser. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Det kom som en stor overraskelse for de fleste da Norwegian torsdag offentliggjorde at de kjøper Widerøe.

Prislappen er 1,1 milliarder kroner, og kjøpet må godkjennes av Konkurransetilsynet.

Norwegian og Widerøe sa på en pressekonferanse torsdag formiddag at dette er godt nytt for flypassasjerene.

Ekspertene, som ble overrasket over oppkjøpet, er enig.

– På innenlandsflyginger kan dette føre til et bedre tilbud, sier Frode Steen.

Han er økonomiprofessor ved Norges Handelshøyskole, og begrunner utsagnet på følgende vis:

– Det vil bli et mye mer integrert tilbud med gjennomgående reiser. Søker du på Norwegian, kan du også få med deg Widerøes destinasjoner.

– Jeg tror ikke passasjerene vil merke noe på kort sikt, supplerer førsteamanuensis Espen Andersen ved Handelshøgskolen BI.

Han tar samtidig forbehold om at han ikke kjenner alle detaljene.

Frykter dårligere tilbud

Forbrukerrådets Thomas Iversen er juridisk seniorrådgiver. De jobber med å hjelpe forbrukerne.

Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

– Vi ble litt overrasket. Det er ikke så mange flyselskaper på det norske markedet, er hans første reaksjon.

Iversen påpeker at det umiddelbart er vanskelig å si hva oppkjøpet vil bety for passasjerene.

Han vise til at flere av rutene på kortbanenettet er sponset av myndighetene, såkalte FOT-ruter, og mener dette tilbudet vil bli relativt likt fremover.

– Men når det gjelder tilbudet for øvrig må vi regne med at noen ruter på sikt enten blir slått sammen eller lagt ned.

– Med andre ord risiko for et dårligere tilbud?

– Fravær av konkurranse, eller redusert konkurranse, fører alltid med seg risikoen for at tilbudet blir dårligere.

– På samme måte er det også sjeldent det er positivt for prisene at konkurransen blir lavere. Det er vanskelig å spå, men det skal mye til for at det blir billigere, i alle fall.

– Selskapene sier jo at tilbudet til passasjerene blir bedre. Er det ikke grunn til å tro dem på det?

Hvor stort er dette oppkjøpet? Det at Norwegian kjøper Widerøe er en milepæl i norsk flybransje. Og det kom nok litt overraskende på mange. Vi må huske at Norwegian lå med brukket rygg etter koronapandemien, hvor de måtte få krisemilliarder fra den norske stat for å overleve. Nå har de vokst seg sterke nok til å kjøpe Widerøe. Hva betyr det for passasjerene? Man går jo i prinsippet fra tre til to aktører i det norske innenriksmarkedet. Når konkurransen svekkes, kan det bety dyrere billetter. Samtidig vil det bli bedre flyt mellom Norwegian og Widerøes ruter, men vi vet ennå ikke hvordan dette eventuelt vil endre samarbeidet mellom SAS og Widerøe. Hva betyr det for konkurransen? Det kan også ta ned konkurransen på enkelte ruter – både innenriks og utenriks – for eksempel på de avgangene Widerøe har fra Norge til utlandet. Konkurransetilsynet har understreket at de må godkjenne oppkjøpet før det kan gjennomføres. Konkurransetilsynet vil nå blant annet se om dette vil føre til en betydelig svekkelse av konkurransen, ikke bare i dagens marked, men også fremover. Hva betyr det for SAS? Dette oppkjøpet er dårlige nyheter for SAS, og det blir helt sikkert tøffere for dem som flyselskap. Dette viser hvor utrolig sterke Norwegian har blitt under Geir Karlsen. SAS står midt oppe i en omfattende refinansiering av selskapet, og dette oppkjøpet vil gi dem en enda tøffere konkurrent.

– Markedet vil jo kunne påvirke, men det er selvfølgelig positivt at selskapene tror det blir bra for kundene.

Norwegian: – Bedre for kundene

Norwegians styreleder Svein Harald Øygard er klar på at passasjerene vil tjene på at de to selskapene nå går sammen.

På pressekonferansen kalte han det «en stor dag for forbrukerne».

– Oppkjøpet er viktig av hensyn til norske forbrukere. Det gir muligheter for integrerte løsninger når du skal reise fra et sted i Norge til et annet sted.

Norwegian og Widerøe sammen på en flyplass. Nå blir de enda tettere knyttet sammen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Det støtter opp under de prioritetene vi har i Norwegian om at gi et bedre tilbud til våre passasjerer, enten de skal reise i Norge, Norden eller ut i Europa.

Også Widerøe-sjef Stein Nilsen var tydelig på at kundene til Widerøe vil få et enda bedre rutetilbud gjennom samarbeidet.

SV håper det er tilfellet.

– Widerøe er viktig for hele Norge, og vi forutsetter at ny eier vil bidra til å styrke flytilbudet i distriktene framover, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV i en epost til NRK.

Oppkjøpet må godkjennes

Før oppkjøpet blir en realitet må Konkurransetilsynet godkjenne handelen.

Avdelingsdirektør Gjermund Nese sier de nå skal vurdere hvordan oppkjøpet påvirker konkurransen i det norske luftfartsmarkedet.

– Hvis vi kommer til at det fører til en vesentlig svekkelse av konkurransen, så har vi anledning til å stoppe oppkjøpet, sier Gjermund Nese.

Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier de nå vil følge nøye med på prosessen videre.

– Et oppkjøp som dette må åpenbart godkjennes. Vi kommer til å følge med på Konkurransetilsynets vurderinger fremover, og så vil fremtiden vise om dette blir godkjent.