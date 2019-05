I fjor skrev NRK om havnearbeiderne i Mosjøen, som har vært uten inntekt i flere år.

Konflikten er den lengste arbeidskonflikten i Norge siden andre verdenskrig og trolig også den lengste noensinnne.

Men nå har konflikten løst seg, skriver Helgelendingen.

– Det stemmer. Nå er det tilbake til hverdagen. Det er en stor lettelse, sier Per Ove Hauan, som er en havnearbeiderne til NRK.no.

Han sier han er svært glad for at konflikten nå er over.

– Det har vært noen tøffe år. Mosjøen er en liten by, der alle stort sett kjenner alle. Det er veldig godt å kunne legge konflikten dø og gå videre.

LANG KONFLIKT: På dette bildet fra 2016 hadde ikke havnearbeiderne vært i jobb på to år. Foto: Roy Ervin Solstad, Tranportarbeideren

Uenighet om lønn og utestengelse

Havnearbeiderne har hevdet at de har vært utestengt fra jobben med å losse og laste råstoff inn og metall ut fra aluminiumsverket.

De mener dette skjedde etter at det ble problemer med å få utbetalt den lønna havnearbeiderne mente de hadde krav på.

Mosjøen Industriterminal, som kjøpte tjenester hos havnearbeiderne, har derimot hele tiden bestridt at havnearbeiderne var utestengt.

NHO, som har svart på vegne av Mosjøen Industriterminal, mener beløpet havnearbeiderne krevde var omstridt og at havnearbeiderne selv ikke ønsket å jobbe uten å få dette utbetalt.

Dette er havnearbeiderstriden Ekspandér faktaboks 7. desember 2013 tar Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) ut alle havnearbeiderne i Mosjøen og Tromsø i sympatistreik som en reaksjon på at kravet om tariffavtale ved Risavika Terminal AS utenfor Stavanger ikke fører fram. Men aluminiumsverket i Mosjøen søker om dispensasjon fra streiken, og får den innvilget. Arbeiderne går tilbake på jobb.

Fem måneder senere, den 8. mai 2014 oppstår det konflikt på havna i Mosjøen. Ifølge arbeidsgiveren Mosjøen Industriterminal var det havnearbeiderne som la ned arbeidet, mens sjauerne hevder de ble utestengt fra å gjøre den jobben de mener de har tariffavtale og lokal avtale på at de skal utføre på Mosjøen havn.

Havnearbeiderne i Mosjøen hadde en tariffavtale som gikk helt tilbake til 1957 som sier at losse- og lastearbeid skulle utføres av havnearbeiderne i Mosjøen Transportarbeiderforening. I 2007 ble alle disse avtalene overført til Mosjøen industriterminal, som er eid av Grieg Logistics.

I mer enn tre år boikottet LO og NTF det danskeide spedisjonsfirmaet Holship i Drammen. Holship mente tariffavtalen ga havnearbeiderne monopol og gikk til sak mot NTF for å få kjent boikotten ulovlig. Holship tapte både i tingretten og lagmannsretten, men fikk medhold i Høyesterett, som mente boikotten er ulovlig og strider med etableringsretten etter EØS-avtalen. Også Efta-domstolen fastslo i desember 2016 at alle rederier skal kunne laste og losse i alle norske havner, uavhengig av hvilken fagforening man er tilknyttet.

NTF har anket saken videre til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Konflikten ved norske havner har kostet Transportarbeiderforbundet godt over 20 millioner kroner.

I 1976 var over 3.000 havnearbeidere registrert som medlemmer i Norsk transportarbeiderforbund. I 2012 var tallet 413.

Siden 1914 har en rammeavtale mellom NHO og LO gitt bryggearbeidere organisert i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) en fortrinnsrett på lossing og lasting av alle skip i offentlige havner. I 1978 inngikk LO/Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og det som i dag er NHO Logistikk og Transport, en tariffavtale som gir havnearbeiderne fortrinnsrett til å utføre lasting og lossing av skip.

Havnearbeidernes fortrinnsrett til losse- og lastearbeid ligger også nedfelt i den internasjonale arbeidslivsorganisasjonens (ILO) konvensjon nr. 137, som gir registrerte havnearbeidere fortrinnsrett, men ikke enerett eller monopol, på lossing og lasting av skip.

Konvensjonen ble vedtatt i 1973 som et vern mot den teknologiske utviklingen i bransjen som bidro til et langt mindre behov for havnearbeidere. Les hele konvensjonsteksten her.

Denne norske rammeavtalen har blitt utfordret av private havneeiere som vil se bort fra avtalen, og benytte seg av andre enn NTF-organiserte havnearbeidere.

NTF mener videre at politikerne må endre loven etter at de tapte striden mot selskapet Holship i Høyesterett. Saken var oppe til votering i Stortinget 12. juni, men Senterpartiets forslag om å be regjeringen om å innføre havnearbeidernes fortrinnsrett i lov eller forskrift fikk ikke flertall på Stortinget. Imidlertid skal forslaget tas opp igjen når departementet har vurdert saken i løpet av høsten 2018.

I de største havnene er losse- og lastearbeiderne fast ansatt i et losse- og lastekontor/administrasjonskontor som leier havnearbeiderne ut til skipsekspeditører og andre havnebrukere. I dag er det færre havner og dette systemet er etterhvert erstattet av innleie av arbeidskraft fra et bemanningsbyrå som ikke har fast ansettelse.

Kilder: NTF, Mosjøen transportarbeiderforbund, NTB og arbeidslivet.no.

17 havnesjauere

Da konflikten startet i 2014, var de 17 havnesjauere som sto på barrikadene. Siden har flere falt fra.

Konflikten i Mosjøen er den lengste arbeidskonflikten i Norge etter andre verdenskrig, og trolig også norgeshistoriens lengste, ifølge Norsk Transportarbeiderforbund.

Nå skriver altså Helgelendingen at konflikten har løst seg. Avisa viser til en kjennelse fra Alstahaug tingrett. Der kommer det fram at at partene kom fram til enighet under et rettsmeklingsmøte den 14. mai, altså for to dager siden. På den måten ble rettsak unngått.

– Vi har ikke lov til å si noe om hva avtalen går ut på, men vi har fattet et forlik og er fornøyd med å legge dette bak oss og se fremover, sier Hauan.

NRK har foreløpig ikke fått en kommentar fra NHO eller Mosjøen industriterminal.