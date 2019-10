Norge delt i to etter trailervelt

Det er ikke meldt om personskader.

Bergingsbil er ankommet, men det må likevel påregnes noe tid før veien kan åpnes. melder politiet på Twitter.

– Det er en kilometer med kø på sørsiden, sier Frida Bringslimark som var på stedet etter trailervelten.

Norsk vogntog

Operasjonsleder Remi Johansen i Nordland politidistrikt sier til NRK at det er et norsk vogntog med norsk sjåfør.

– Vogntoget var skodd etter regelverket. Av vitner på stedet har vi fått forklart at det er svært glatt. Vogntoget skal ha hatt lav hastighet, og bare fått skrens og havnet på tverra, sier Johansen.

Johansen bekrefter at det er lange køer i begge retninger.

- Tungbilberger har akkurat kommet fram. Det er uvisst hvor lang tid det vil ta å få åpna veien, sier Johansen.

Vogntoget er innled av selskapet Igland garasjen

Transportansvarlig Hallstein Ulvshus sier at bilen var på veg sørover etter å ha levert et garasjesett.

– Vi er veldig glad for at det har gått bra med sjåføren, sier Ulvshus.