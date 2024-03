Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Vårjevndøgn og en kommende solstorm gir gode sjanser for å se nordlys i natt.

Vårjevndøgn, når dag og natt er like lange, skaper optimale forhold for nordlys.

En solstorm som skjedde for to dager siden vil treffe jorda i natt, noe som normalt gir ekstra kraftig nordlys.

Vi er nå i en periode med høy solaktivitet, noe som også øker sjansene for nordlys.

Været kan imidlertid være en hindring, da det er forventet skydekke over store deler av landet i kveld. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

I dag er det uavgjort. Stillingen er 12–12 mellom mørket og lyset.

Det kalles altså vårjevndøgn, og betyr at dag og natt er like lange.

Det betyr at det vi går mot lysere tider. Men det betyr også at forholdene ligger helt perfekt til rette for nordlys.

Romforsker Pål Brekke forklarer:

Pål Brekke er fagsjef ved Norsk Romsenter. Foto: Norsk Romsenter

– Jordas rotasjonsakse heller cirka 20 grader i forhold til banen jorda går i. Det betyr at om sommeren så har vi lange dager på grunn av at Nordpolen heller mot sola, og om vinteren så har vi lange netter på grunn av at Nordpolen eller nordområdene trekker vekk fra sola.

– Men akkurat ved vårjevndøgn og høstjevndøgn så står denne rotasjonsaksen cirka 90 grader mot sola, kan man si.

– Og da har vekselvirkningen mellom solstormene og solvinden lettere for å lage åpninger i vårt beskyttende magnetfelt, som vi kaller magnetosfæren, slik at disse partiklene fra sola da kommer lettere inn i magnetosfæren og kan lage nordlys.

Det betyr at altså at vi statistisk sett får mer nordlys ved vårjevndøgn enn i resten av året.

Nordlys Ekspander/minimer faktaboks Nordlys er et lysfenomen som oppstår når energirike partikler blir slynget fra sola mot jorda.

Det oppstår i den øvre polare atmosfæren, mellom 80 kilometer og sjelden over 500 kilometer over jordoverflaten, når elektroner og protoner kolliderer med atmosfæregassen.

Denne gassen blir tilført energi som så sendes ut igjen i form av lys.

Selve lysutsendelsen kommer hovedsakelig fra atomer og molekyler i atmosfæren og ikke fra selve primærpartiklene. Kilde: Store norske leksikon

Les også Dette kan du se mer av i årene som kommer – reiselivet jubler

Solstorm

Men det er ikke bare tiden på året som gjør at forholdene ligger til rette for et fargeshow på himmelen i natt.

For litt over to dager siden var det nemlig et stort utbrudd på sola som nå reiser gjennom verdensrommet og som treffer jorda en eller gang i natt norsk tid.

Det er 150 millioner kilometer til sola, så det tar litt tid før disse solstormene når oss, men forskerne kan med rimelig sikkerhet varsle når solstormene treffer jordas magnetfelt.

Og når de treffer blir det normalt også ekstra kraftig nordlys.

– Mange av disse partiklene styres mot polområdene, og normalt sett så får vi nordlys langt nord i landet. Men når det kommer kraftige solstormer får vi en geomagnetisk storm, og da vil flere partikler nå jorden og da vil nordlysovalen ese ut og trekker seg sørover. Da kan man også se nordlys i Sør-Norge, og noen ganger helt ned til Europa.

Les også Quiz: Derfor skal du ikke vinke med et laken foran nordlyset og anna folketro

Solmaksimum

Brekke forteller at tiden vi er inne i nå, også er helt ideell for nordlys. Vi er inne i det som kalles et solmaksimum.

– Akkurat nå så er vi inne i en veldig aktiv periode i solens aktivitetssyklus. Den går i syklus på 11 år, og nå er vi nær toppen av solaktiviteten, så vi har i prinsippet ikke hatt like stor solaktivitet på nesten 22 år faktisk, sier han.

Omfanget av nordlys måles etter den såkalte KP-indeks, som går fra 0 til 9.

I kveld og natt viser varselet en KP-indeks på 5. Normalt vil folk i Oslo kunne se nordlyset ved en KP-indeks på 5. Hvis det er 6 er den synlig over Nord-Tysland. På 7 vil den være synlig i Mellom-Europa.

Illustrasjon: Brekke / Storm.no

Ikke optimalt vær

Men så var det det med været.

Og det ser ikke spesielt bra ut.

– Det er ikke optimale forhold, sier vakthavende meteorolog Petter Ekren til NRK.

Ifølge han vil det stort være skydekke over store deler av landet i kveld.

– Trøsten er at jo senere vi kommer ut på kvelden, jo større sjanse er det for at skydekket sprekker opp. Det gjelder særlig lengst sør, sier Ekren.

Det er lov å håpe i hvert fall.