NOF sjokkert over mengden myr som forsvinner: – Disse artene kan bli utryddet

12. april i år vedtok Stortinget et forbud mot nydyrking av myr. Loven har ikke tredt i kraft ennå. Jordloven måtte endres før forbudet kunne iverksettes.

På Stortingets nettside står det at ikrafttredelse for jordloven var 01. juli 2019. Det betyr at det nå er åpent for at forbudet mot nydyrking kan gjelde i praksis.

Pressevakten i Landbruks- og Matdepartementet skriver at de ikke kan si noe om når arbeidet er ferdig, men at de jobber med saken.

Når loven trer i kraft, vil det bli mulig å søke om dispensasjon til å dyrke ned våtmark. Martin Eggen i NOF håper at det blir vanskelig å få en slik tillatelse.

Det er også vedtatt at 15 prosent av den ødelagte naturen i Norge skal restaureres før 2025. Både Eggen i NOF og Steel i Samina mener det spøker for å nå disse målene hvis ikke vedtaket snart trer i kraft.

– Forbud mot nydyrking av myr er et effektivt tiltak som bidrar til at vi kan oppfylle Norges klimaforpliktelser, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen på Stortingets hjemmesider.