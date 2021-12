Hvis du ringer 55553333 kommer du til Nav Kontaktsenter.

«Vi kan hjelpe deg med de fleste henvendelser enten det gjelder utbetalinger, meldekort, skjemaer eller spørsmål om rettigheter og plikter.»

Færre brukere av Nav skal møte på kontoret. Mer skal skje via telefon.

Helsetilsynet har nå undersøkt hvordan denne ordningen fungerer i praksis.

De mener å ha funnet forhold som fungerer som barrierer. Slik at brukerne ikke får hjelpen de trenger til riktig tid.

Dette mener Helsetilsynet er alvorlig, noe Nav er helt enig med dem i.

– Vi er enige med Helsetilsynet at samlet sett er funnene alvorlige, sier Sonja Skinnarland, fungerende Arbeids- og tjenestedirektør i Nav til NRK.

Risiko for at brukeren ikke får riktig hjelp

De landsomfattende undersøkelsene ble gjennomført i perioden oktober 2020 til april 2021.

Blant annet har Helsetilsynet innhentet informasjon gjennom observasjoner av telefonsamtaler, samtaler med ansatte og ledere, samt gjennomgang av skriftlig materiale.

I rapporten, som ble publisert i desember, viser blant annet:

Brukere har behov for informasjon som ikke kan imøtekommes.

Brukere får ikke alltid riktig hjelp til riktig tid.

Brukere blir satt i ventekø, men her blir de bare unntaksvis svart.

Systemet for å sende meldinger om brukere er ikke tilrettelagt for sosiale tjenester. Det kan føre til at Nav ikke fanger opp alvorligheten i henvendelser.

– Helsetilsynet har laget en god og oversiktlig rapport. Vi vil bruke anbefalingene i vårt arbeid fremover for å forbedre tilgjengeligheten, sier Skinnarland til NRK.

I rapporten blir det også poengtert at dagens løsning gjør det utfordrende for kommunene og Arbeids- og velferdsetaten å få et helhetlig bilde av situasjonen.

Skinnarland understreker at de nå vil gjøre sitt for å bedre situasjonen.

– Vi er avhengig av kommunene og partnerskapet for å få til dette. Vi vil gå i dialog med KS om funnene og oppfølgingen av anbefalingene videre, og Arbeids- og velferdsdirektoratet har sendt brev til alle landets kommuner om funnene i rapporten.

Helsetilsynet sier Nav bør gjøre følgende tiltak: Ekspandér faktaboks Det iverksettes tiltak som sørger for at telefoniløsningen i Nav og oppgaveløsningen både i NKS og i Nav-kontoret ivaretar bistandsbehovet for alle brukere av sosiale tjenester.

Det iverksettes tiltak som sikrer at den skriftlige kommunikasjonen mellom NKS og Nav-kontoret kan formuleres tydelig gjennom sikre fagsystemer som ivaretar taushetsplikten.

Kommunene tar et større ansvar for å besvare telefonhenvendelser som kommer fra bruker via NKS.

Alle kommuner oppretter vakttelefon som NKS kan nå i sine åpningstider.

Rutiner som NKS benytter gjennomgås og endres slik at de blir i tråd med intensjonen i sosialtjenesteloven om at det er NKS som gir generell informasjon og veiledning, og at det er kommunen ved Nav-kontoret som skal gi individuell veiledning til brukerne basert på konkrete vurderinger og individuelt skjønn.

Det iverksettes tiltak som bidrar til bedre forankring av telefoniløsningen i Nav i lovverk og avtaleverk.

Det innføres hjemmel i sosialtjenesteloven til å føre tilsyn med NKS som selvstendig tilsynsobjekt

– Ikke bra nok

Skinnarland legger også til at de tar med seg det positive som kommer fram i rapporten, blant annet at Nav Kontaktsenter møter folk på empatisk og god måte.

Hun drar også frem at Nav-kontorene blir begrenset av regelverk og systemløsninger.

– Nav er et partnerskap mellom stat og kommune, og vi må jobbe sammen for å bedre tilgjengeligheten.

Statssekretær Truls Wickholm i Arbeids- og sosialdepartementet sier til NRK brukere som kontakter Nav skal få den veiledingen de trenger til rett tid.

– Det er ikke bra nok når Nav-kontorene bare unntaksvis svarer når Nav Kontaktsenter setter over telefoner fra brukere, sier han og legger til:

Wickholm sier det kan være mulig reglene for informasjonsflyt internt i Nav må endres. Foto: Akershus Arbeiderparti

– Departementet har bedt om Nav sin vurdering av funnene i undersøkelsen og direktoratets plan for videre oppfølging. Det kan være nødvendig å endre regler for å dele informasjon mellom Kontaktsenteret og Nav-kontoret på en bedre måte enn i dag, men akkurat hva som må gjøres er for tidlig å si noe mer konkret om per nå.

Skinnarland i Nav sier til NRK at de følger opp Helsetilsynets anbefalinger med en rekke tiltak: