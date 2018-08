Naturskjønt overnattingssted fikk prestisjetung arkitekturpris

Håvard Lund er gründer og initiativtaker til The Arctic Hideaway som ligger på Fleinvær i Gildeskål kommune.

Det smått kuriøse overnattingsstedet som stod ferdig i 2017 har nå fått en publikumspris som gjør Lund stolt som en hane.

– Det er jo bare noen få timer siden jeg fikk vite det, så mistroen råder jo i kroppen min nå. Men i morgen skal jeg nok sprette en champagne.

Prisen er for kategorien landskap, og The Arctic Hideaway ble stemt fram av brukere av nettstedet.

Gründeren er for tiden på Inndyr i Nordland for å arrangere konsert sammen med Susanne Lundeng. Han sier at prisen kan være et springbrett til å bli enda større i internasjonal sammenheng.

– Jeg har nå fått et verktøy til å nå enda flere der ute som leter etter denne typen arbeidssteder. Det kan være alt fra kunstnere til forfattere. Folk som jobber med lange linjer i sin jobb.

Håvard Lund utenfor Fordypningsrommet i 2016. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Hylles av arkitekturekspert

The Arctic Hideaway er tidligere kjent som Fordypningsrommet. Det ble bygget i samarbeid mellom Lund, TYIN tegnestue og Rintala Eggertsson Architects.

Grunnen til navnet fordypningsrommet er at folk skal komme dit for å kunne konsentrere seg og fokusere uten unødige distraksjoner utenfra.

– Dette er et arkitektonisk ramme. Det er ti små hus som er tilrettelagt ro, fred og stillhet. Vi har først og fremst laget et kanonbra arbeidssted, men det er også laget for den som for eksempel bare vil fordype seg i kona si, sier Lund.

En som er begeistret for at destinasjonen vant konkurransen, er leder for Nord-Norges Arkitektforening, Magnus Vågan.

– Dette er en internasjonalt anerkjent konkurranse som de fleste vet om. Det er ganske stort at de vinner en slik pris, ja.

I fjor vant prosjektet Nord-Norges arkitekturpris. At det nå går til topps i en internasjonal konkurranse syns han er spennende.

– Dette er en pris som et internasjonalt publikum har stemt fram, noe som er veldig spennende. Dette er også noe man ikke helt har klart å få til internasjonalt, det med å skåne landskapet mest mulig gjennom arkitekturen.

300 søkere på stilling

I januar lyste The Arctic Hideaway ut en stilling som gikk ut på å drifte stedet i sommer gratis, i bytte mot å få bo på hotellet.

Stillingen fikk over 300 søkere, og Lund sier at de ansatte har gjort en god jobb.

– De som har jobbet her til nå har kun vært fra utlandet. Det viser at det finnes folk som kan komme seg fra verden til Fleinvær på kort tid.

– Hvor kommer de fra?

– Storbritannia, USA, Australia, alt mulig. Det er digitale nomader som vil ha en erfaring de ikke visste at de trengte, avslutter Lund.