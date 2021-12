Bjørn Tversland var på veg ut i fjøset sitt ved Liland i Ofoten, ein heilt vanleg onsdag føremiddag.

Han titta opp mot himmelen, på eit av flya som passerte.

Men plutseleg var det noko som ikkje heilt stemte.

– Det så først ut som eit vanleg fly som passerte, men så oppdaga eg at det gjekk om lag dobbelt så fort.

Bonden i Ofoten sende bilde av kondensstripa til det mystiske flyet til lokalavisa.

Han vart ståande og sjå på.

– Det såg ut som om det berre steg høgare og høgare. Så forsvann det ut i det blå.

Han tok eit bilde og kontakta lokalavisa Fremover.

Han tenkte kanskje det kunne vere eit jagarfly. Men han vart ståande å klø seg i hovudet.

Bonden Bjørn Tversland i Ofoten skulle i fjøset då han plutseleg såg eit jagarfly som gjekk for fort og for høgt. Foto: Privat

– Det undra meg at det gjekk så høgt. Det er ikkje vanleg at jagarflya gjer det, seier Tversland.

For det var ikkje eit jagarfly bonden frå Ofoten såg. Det var eit av dei største vitskapelege prosjekta som Nasa nokon gong har vore med på.

Fartsdump i atmosfæren

Kolbjørn Blix, avdelingsleiar for vitskapelege rakettar ved Andøya Space, fortel at raketten Tversland såg var den siste av tolv rakettar frå Noreg, Japan og USA som vart sendt ut i atmosfæren.

Med «kunstig nordlys» skal dei finne årsaka til ein fartsdump i atmosfæren.

– Det er eit heilt unikt prosjekt, seier Blix.

Kolbjørn Blix, avdelingsleiar for vitskapelege rakettar ved Andøya Space fortel at dette er eit romværfenomen vi enno ikkje forstår. Foto: Andøya Space Center

Det er nemleg noko merkeleg som går føre seg over polane.

I blant oppfører radio og GPS-signal seg rart, og satellittar og rakettar som ferdast i området mellom 400 og 1000 kilometer over jorda mistar plutseleg fart.

Det er som om det ligg ein usynleg fartsdump der oppe.

Over Svalbard finst nemleg ein mystisk trakt som kallast polarkløften.

– Der kjem det ladde partiklar, såkalla solvind, uhindra inn til jorda. I den same trakta strøymer det ut luft frå vår eigen atmosfære, forklarar Blix.

Slik ser traktene som fører solvindar inn i atmosfæren og luft ut av atmosfæren til jorda. Foto: Trond Abrahamsen / Trond Abrahamsen

Det gjer at lufta blir litt tettare her enn elles i satellittanes baner.

Men det er ingen som veit kvifor eller korleis dette skjer.

For å finne ut av det har forskarane lasta rakettane med stoff som lagar kunstig Nordlys.

– Det som er merkeleg er at det eigentleg ikkje skulle ha vore større tettleik der. Når det først er der må dei finne ut kvifor det er der og om det går an å varsle på førehand, seier Blix.

Nasa har sjølv tatt bilde frå lufta av det kunstige nordlyset som målar solvinder og luft frå atmosfæren i trakta ved polene. Foto: Lee Wingfield / NASA

Raketten som vart skote opp i dag slapp laus om lag 20 gassbehaldarar på storleik med ein brusboks. Kvar av dei med ein liten rakett.

«Brusboksane» var tidsinnstilt til å sleppe fri gassen på eit gitt tidspunkt.

– Dei lagar jo eigentleg kunstig nordlys. Det dei prøver å forstå med å sleppe ut disse gassane er å sjå korleis dei driver i ulike retningar i ulike høgdelag, seier Pål Brekke, fagsjef ved Norsk Romsenter.

Eit parti sjakk

Det kan sjå ut som nordlys, men eigentleg formar gassen eit nøye planlagt nettverk.

Det gjer at forskarane kan rekne på korleis solvinden og luft frå atmosfæren til jorda dreg i gassen på ulike plassar.

– Ein kan ikkje sjå det før ein slepper ut gass som gjer det synleg for instrumentere, seier Brekke.

Pål Brekke, fagsjef ved Norsk Romsenter, fortel at forskarane lagar kunstig nordlys. Foto: Norsk Romsenter

Mark Conde, hovudforskaren i eksperimentet kalla har kalla prosjektet eit digert parti sjakk.

Mykje måtte nemleg klaffe. Sendarar, mottakarar, romvær og forskarar måtte nemleg spele på lag i dei tjue minutta prosjektet gjekk føre seg.

Forskarane tok bilde av det kunstige nordlyset frå både Ålesund og Longyearbyen. Og Nasa hadde eit fly i lufta som tok bilde av forsøket frå lufta.

– Dette romværfenomenet kan bli viktig for å kunne varsle om det til dømes vert stor unøyaktigheit i posisjonen din på GPS, og for å betre forståinga vår for andre planetar i solsystemet vårt, seier avdelingsleiaren ved Andøya Space.

Bonden Tversland i Ofoten synest det er stort å ha fått eit glimt av eit av dei største vitskapelege prosjekta som Nasa har vore del av.

– Det er flott å ha sett. Eg trudde jo først det var eit fly. Når eg høyrer kva dei held på med er det artig å ha sett det.