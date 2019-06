Nær 300 kvinner rammes av sommerstengte fødestuer

– Det er ubehagelig å tenke på at jeg kan bli nødt til å føde i en ambulanse, sier førstegangsfødende Siri Berg-Hansen i Sandnessjøen.

I år holder fødestuene i Gjøvik, Narvik, Brønnøysund, Mo i Rana og Sandnessjøen sommerstengt.

– Nær 300 kvinner har termin i dette tidsrommet, de rammes av sommerstengningen. Det er et høyt tall som vi kunne ha unngått, sier Hanne Schjelderup, leder i Jordmorforbundet NSF.

Fødende i Nordland rammes hardest av de sommerstengte fødestuene i Norge. Områdene her er ekstra utsatt da mange ofte må reise langt med båt for å komme til fastlandet.

– To tredeler blir berørt av sommerstengingen i nord, så i nord rammes kvinner ekstra hardt, sier Schjelderup.

Fødestua nærmeste nabo

Høygravide Siri Berg-Hansen har sykehuset og fødeavdelingen i Sandnessjøen som nabo, men den holder sommerstengt.

Nærmeste fødeavdeling ligger i Mo i Rana. Det betyr det at hun må påregne noen timer i bil. Og i verste fall en fødsel under transport.

Førstegangsfødende Siri Berg-Hansen frykter flere at de kan ende opp med transportfødsel når hennes lokale fødeavdeling stenger. Her blir hun undersøkt av jordmor Hanne Schjelderup. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Jeg er ikke akkurat så glad for å høre at det er slik det kan bli. Tankene har begynt å gå. «Kommer jeg til å føde i en ambulanse?», «Hvordan kommer dette til å bli?». Du har jo ikke fødeavdelinga og det støtteapparatet rundt deg.

351 kvinner rakk ikke fram

I 2018 ble det i alt født 55.908 barn i Norge. Totalt 351 fødende kvinner nådde ikke fram til klinikken, viser statistikken Folkehelseinstituttet.

For å sikre en trygg fødsel skal alle fødende som har mer enn 90 minutter langt reisetid til nærmeste fødested, ha følge av en jordmor i ambulansen.

Følgetjeneste med jordmor Ekspandér faktaboks Fødselslege Hilde Engjom ved Haukeland universitetssykehus har sett på 637 000 fødsler i Norge de siste ti årene og funnet en klar sammenheng mellom reisevei og komplikasjoner: Opptil doblet risiko for livstruende komplikasjoner for fødende med mer enn én times reisevei til fødeinstitusjon.

Kvinner med ikke planlagte fødsler utenfor institusjon har tre ganger høyere risiko for at barnet dør under eller i løpet av første døgn etter fødselen.

Andelen kvinner mellom 15 og 45 år som hadde mer enn én times reiseavstand, økte med ti prosent fra 2000 til 2010. Tallet på fødeinstitusjoner med akuttfunksjon i Norge ble i den perioden lavere enn Verdens helseorganisasjon anbefaler.

Risiko for ikke-planlagt fødsel utenfor sykehus er doblet siden 1980-tallet. Av 56.000 fødende årlig føder rundt 350-400 av disse ufrivillig utenfor fødeavdelinger. Tallet stiger.

Folkehelseinstituttet mener det grunn til å tro at vi kan redusere antall dødfødte i Norge ytterligere sammenliknet med andre nordiske land.

En ordning som lederen i Jordmorforbundet mener fungerer altfor dårlig.

– Det er organisert helt tilfeldig. Den siste undersøkelsen viser at bare 20 prosent av kommunene organiserer følgetjeneste med jordmor, sier Hanne Schjelderup.

– Planlegger fødeaktiviteten

– Jordmødre skal også ha ferie om sommeren, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet Foto: Guro Langehaug Grønn / NRK

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) påpeker at det stilles samme krav til forsvarlighet på sommeren, og at man planlegger sommeren godt for å finne tilbud de fødende skal være komfortable med.

– Jordmødre skal også ha ferie om sommeren. Vi vet omtrent nå de fødende kommer for å føde. Det gir et grunnlag for å planlegge. Det bør planlegges godt fordi det skal være like forsvarlig å føde om sommeren som det er ellers i året.

Hun tror sommerstengte fødestuer er en løsning som man klarer å leve godt med.

– Det er samme krav til forsvarlighet selv om det er sommer. Vi skal samarbeide med den som føder for å finne det tilbudet som vedkommende er mest komfortabel med, sier Erlandsen.

Fødeavdelingen nedleggingstruet

Fødende i Nordland rammes verst av de sommerstengte fødestuene i Norge. Både Hanne Schjelderup i Jordmorforbundet (t.h.) og gravide Siri Berg-Hansen mener er feil. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Gravide Siri Berg-Hansen vet at korridorene snart låses og at hun og andre i regionen kan risikere en transportfødsel.

– Det føles ekstra rart fordi sykehuset er en av mine nærmeste naboer. Jeg tenker spesielt på dem som bor ute på øyene, som får ekstra lang reisevei.

I dag har de tre største byene på Helgeland hvert sitt sykehus, ett i Mo i Rana, ett i Mosjøen og ett i Sandnessjøen. Fram mot 2025 skal en ny sykehusstruktur på plass.

I to omganger har en uavhengig ekspertgruppe pekt på Mo i Rana som det beste stedet for ett, stort sykehus på Helgeland.

Skjer det, blir sykehuset i Sandnessjøen lagt ned.

– Det at vi har et fødetilbud i Sandnessjøen har utrolig mye å si for oss som bor her.