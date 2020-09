Interessen for mystisk sekk ble for stor – gjemte den vekk i hemmelig safe i åtte år

«Dein så åpna sekken, dein ska det gå ille med», ble det sagt da den 160 år gamle sekken ble overlevert til Velfjord bygdemuseum i 1949.

Siden den gang og frem til 2012 hang den uåpnet på museet, men etter at NRK.no skrev om sekken ble interessen så enorm at museet har sett seg nødt til å innføre ekstra sikkerhetstiltak.

– Vi har oppfattet interessen som en trussel for sekken, sa den lokale ildsjelen Kåre Lande til NRK for åtte år siden, da de låste inn sekken i en safe.

Les mer: Nå ligger den mystiske sekken innelåst i en safe på hemmelig sted

Tatt frem i lyset igjen

Men nå håper Velfjord bygdemuseum at folk har roa seg litt ned. For ordens skyld har de satt sekken i et glassmontér, sånn at ingen kan komme borti den.

– Det hviler visstnok en forbannelse over den. Museet har rett og slett bestemt at vi ikke tør åpne den. Den skal forbli lukket, sier Are Sæterbakken Kvikstadhagen, avdelingsleder ved Velfjord bygdemuseum.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Kvikstadhagen sier at det var på tide å få deres mest kjente attraksjon frem i lyset igjen, slik at folk kan betrakte den mystiske sekken.

– Vi har satt den bak glass. Det er både for å beskytte gjenstanden, men også litt for å beskytte gjestene slik at de ikke begynner å åpne den.

Hvorfor er det ingen som tør å åpne den?

– Ingen nålevende personer vet hva som er i sekken. Men det er mange som har kommet med gode hypoteser på hva som kan være i sekken, forklarer han

Franske kronjuveler?

Einar Mathisen Nordfjellmark overleverte sekken til museet i 1949.

Sekken ble overlevert til museet av en mann ved navn Einar Mathisen Nordfjellmark.

Han leverte sekken sammen med den samme advarselen som hadde hatt fått da han fikk den overlevert: «Dein så åpna sekken, dein ska det gå ille med»

Einar Mathisen Nordfjellmark leverte sekken til museet. Foto: Privat

Sekken har blitt en stor turistattraksjon i Velfjord. En gang kom noen franske journalister og laget sak på den mystiske sekken.

Kjendisstatusen har også ført til nye teorier om innholdet i sekken.

– Etter et innslag på TV ringte det en person oppe fra Troms. Han var helt oppskaket og mente at sekken måtte røntgenfotograferes. Han var helt sikker på at han hadde løsningen på mysteriet. Det måtte være de stjålne franske kronjuveler som forsvant fra Paris på 1800-tallet en gang, fortalte Kåre Lande til NRK i 2012.

Sporene etter juvelene kunne følges nordover i Europa, men så forsvant sporet midt i Sverige.

– Mannen mente at det hadde begynt å brenne under føttene til tyvene, og at de derfor hadde pakket juvelene inn i en skinnsekk og fått den til å vandre. Og at den til syvende og sist hadde havnet på Velfjord bygdemuseum.

Da er det kanskje ikke så rart at mange har lyst til å ta en titt oppi sekken. Men det er ikke sikkert at det er så lurt.

Museumssjef Are tør ikke åpne sekken. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Lærer kjørte av veien

– En gang var det en lærer som var på besøk med en skoleklasse. Han hadde kløpet litt i sekken for å kjenne hva som var inni. Da han kjørte hjem kjørte han av veien. Han kom da i tanker om at han hadde vært litt for langfingret med sekken. Det forteller at folk har respekt for sekken.

Hva tror du er inne i den?

– Det vet jeg rett og slett ikke. Det kan være kronjuveler, men det kan også være ingenting. Vi vet ikke svaret og det er det som egentlig er det spennende. Jeg har ikke tenkt å gjøre noe forsøk på å finne ut av det, sier Are Sæterbakken Kvikstadhagen.