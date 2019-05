Bunadsøljer skulle gi beskyttelse mot underjordiske vesener

Bunadsgeriljaen en tverrpolitisk folkebevegelse som kjemper for nærhet til et trygt fødetilbud for alle i hele landet, ifølge bevegelsens egen Facebook-side.

Aktivistene kjemper for å bevare nærheten til fødetilbudet ved Kristiansund sykehus på Nordmøre. Bunadsgeriljaen har nå over 40.000 medlemmer i sin facebookgruppe.

Bunadsgeriljaen ble startet av Anja Cecilie Solvik, da hun ble avfotografert i bunad utenfor fødeavdelingen i Kristiansund 1. april 2019.

Kilde: NTB