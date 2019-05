Mohamed (20) reddet åtteåring ut av brennende hus

– Jeg liker ikke all medieoppmerksomheten, sier 20-åringen stillfarent da vi ber om å få tatt bilde ved siden av branntomta. Jeg har gjort noen intervjuer, men det er ikke noe jeg ønsker å gjøre. Jeg har ikke bruk for den oppmerksomheten.

Det er gått seks måneder siden han satt og gjorde lekser sent på kvelden, og brannen brøt ut.

Satt med leksene

– Jeg satt på kvelden og gjorde noen oppgaver i stua, søsknene mine og moren min hadde lagt seg. Så ser jeg noe røyk nede ved gulvet før jeg hører barn som gråter og roper. Da skjønner jeg at det er brann, så jeg vekker alle i familien og får dem ut, forteller Dirshe.

Ute på gata ser han at soveromsvinduet i første etasje er knust, han hjelper ut en 11 år gammel gutt som forteller at lillebroren er igjen på soverommet.

Gutten gråter og har så vidt stemme, og har knust vinduet med sine egne hender. Det eneste han hadde å slå med. Han har store kuttskader.

Reddet åtteåring

Uten tanke for egen sikkerhet hopper han inn gjennom vinduet.

Han ser nesten ingenting og bruker mobiltelefonen for å lyse opp.

– Det var mye røyk der, og varmt. Veldig varmt. Etter hvert finner jeg den lille gutten, han ligger på sengen. Han er bevisstløs og jeg bærer ham bort mot vinduet forteller han.

Sengetøy og klær har smeltet fast i hodet og på kroppen til åtteåringen. Det er sterk varme.

Han får ut gutten som etter hvert blir fløyet til brannskadeavdelingen på Haukeland sykehus i Bergen og har vært gjennom omfattende operasjoner. Han er fortsatt til oppfølging på sykehuset.

– Det å klatre inn i et hus som brenner krever noe ekstraordinært. Jeg blir rørt når noen setter eget liv i fare for å redde andre, sier Tom Cato Karlsen, fylkesmann i Nordland.

Dirshe mottar prisen av fylkesmann Tom Cato Karlsen. Foto: John Inge Johansen / NRK

– En stor helt

Med dette er Dirshe den 15. i Norge som får Carnegies heltemedalje i gull, og den femte fra Nordland.

Medaljen utdeles for den mest fortjenestefulle redningsutøvelse hvor det er særlig stor risiko for eget liv,eller flere reddes under vanskelige forhold. Styreleder Liv Arnesen sier han får utmerkelsen for en fantastisk innsats.

– Det krever stort mot å ta seg inn i et brennende hus. Han er en stor helt, sier hun til NRK.

– Det er vanskelig å gå forbi huset nå i dag, sier Dirshe, et halvt år etter at han reddet ut en åtte år gammel gutt. Foto: John Inge Johansen / NRK

Stoppet ikke opp

Mohamed tenkte ikke på sitt eget liv eller fare da han hoppet inn, og det er dette som er heltedåden.

– Jeg tenkte ikke noe spesielt. Jeg visste at det var et barn der inne og så gikk jeg inn. Den store gutten (11-åringen red.anm.) var veldig flink. Han knuste glasset i vinduet og fikk faktisk mer skader enn meg. Om han ikke hadde ropt så høyt, ville jeg ikke ha skjønt at det var en brann som var i full gang under meg. Jeg skjønte ikke hvor røyken kom fra, men når jeg hørte ropene forsto jeg, sier Dirshe.

– Du er en helt – tenker du på det?

– Nei, jeg har ikke ønske om noe oppmerksomhet, jeg liker ikke det at andre skal kalle meg en helt. Jeg har kontakt med familien som er i Bergen, og jeg håper vi kan holde kontakt med dem. De har invitert oss på besøk dit, så vi får se om vi får det til sier den unge livredderen.

– Det er vanskelig å gå forbi huset nå i dag. Vi mistet alt vi eide, og jeg går på skole tre hus bortenfor branntomta. Jeg ser det ofte, og når jeg går her kjenner jeg at jeg husker den natten og alt som skjedde, sier han.