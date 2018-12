Det var like etter kl 23.00 tirsdag kveld at nødetatene fikk melding om brannen i en verikaldelt bolig i Svolvær sentrum. Øyenvitner fortalte i natt om kraftige flammer fra huset og stor røykutvikling.

Det bodde åtte personer i boligen. Alle er gjort rede for, men en gutt på åtte år er kritisk skadd.

Gutten ble først fløyet til Nordlandssykehuset i Bodø, og deretter overført til Haukeland Universitetssykehus, der de har ekspertise på å behandle alvorlige brannskader.

– Kritisk skadd

Sykehuset i Bergen opplyser onsdag morgen at tilstanden til gutten er kritisk.

Broren hans og en ung voksen fra den andre leiligheten er innlagt ved sykehuset sykehuset på Gravdal.

Politiet har allerede i natt startet innledende etterforskning etter boligbrannen i Svolvær.

– Åstedet blir undersøkt så snart det lar seg gjøre, sier Bech.

Brannen i bygningen med to leiligheter ble meldt klokka 23.05 tirsdag kveld. Røykdykkere gikk inn og gjennomsøkte den brennende bygningen, og kunne fastlå at alle var kommet seg ut.

– Forferdelig trist

Åtte personer er nå hjemløse etter brannen i natt. Rådmann Tommy Stensvik i Vågan forteller at kommunen i morgentimene har jobbet med skaffe tak over hodet til familiene.

– Det hele er helt forferdelig trist. En ting er materielle skader, men her er det personskader i tillegg. Senere i dag skal vi ha et møte med kriseledelsen i kommunen for å se om det er ytterligere behov for bistand, sier Stensvik.

Han bekrefter at familien var asylsøkere og at de to rammede familiene har bodd i Vågan i henholdsvis to og tre år.

Kommunen har onsdag et møte med familien til 8-åringen som mottar behandling ved Haukland for å kunne støtte dem i den vanskelige situasjonen.

Stensvik ber utover dette alle som måtte ha behov for hjelp etter brannen om å ta kontakt med kommunen på: 75 42 00 00.

– Om det er naboer eller andre, vi vil forsøke å hjelpe så godt det lar seg gjøre.

En gutt på 8 år er kritisk skadd etter brannen. Foto: Privat