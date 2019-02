Mobil-, strøm-, og nødnett tilbake etter omfattende kollaps i Nordland

12:16: Strøm-, mobil- og nødnett er tilbake i Salten, melder politiet. Telenor melder at de fortsetter å overvåke situasjonen nøye.

– Seks basestasjoner er ute i Nordland. Med unntak av Musken i Tysfjord er det tilnærmet normalsituasjon nå, opplyser dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen.

To høyspentmaster i Gildeskål har havarert, opplyser Nordlandsnett. I tillegg er flere trafostasjoner ute av drift. Det har ført til et stort strømbrudd i flere kommuner i Nordland. Strømbruddet har også ført til bortfall av mobil og nødnett.

– Vi har et stort utfall på alle tjenester i Gildeskål og Beiarn. En høyspentledning har falt ned, og ført til strømutfall. Vi setter inn nødaggregat på Nygårdsjøen og Kvarv for å avhjelpe situasjonen, forteller Amundsen i Telenor.

Til tross for utfallene som har vært i fylket i dag, har det ikke vært noen situasjoner eller hendelser som har oppstått, sier stabssjef Bent Are Eilertsen i politiet i Nordland til NRK. Selv om situasjonen er bedre, er fortsatt ikke alt på plass.

– Tysfjord har to basestasjoner som er nede. Der kan publikum oppleve noe redusert dekning. Andøya og Sortland har noe utfall i bredbåndet, mens Vestvågøy har noe utfall på fastnettet. Situasjonen er under kontroll og i sterk bedring, sier Eilertsen.

Ruster seg for uværet

– Nå er faktisk situasjonen mye bedre. Det er 11 basestasjoner i hele fylket som er ute. Halvparten av basestasjonene i Beiarn inn og to tredjedeler i Tysfjord er på nett igjen, sier Amundsen.

– Men har dere ikke backup på basestasjonene deres?

Jo da, men vi har batteribackup for timer og ikke for dager. Det tar 2–4 timer før basestasjonene slås ut. Nå er det fremdeles basestasjoner i Beiarn, Gildeskål og et par stykker rundt Hamarøy inklusiv Tysfjord.

Uværet som treffer Nordland igjen i morgen har ført til at Telenor nå vil bruke nødaggregat for å forsikre seg om at mobildekningen holder seg oppe.

– Med tanke på det kraftige uværet skal vi nå øke beredskapen i Lofoten spesielt, sånn at kommunene der ikke vil miste mobildekningen hvis det skjer et strømbrudd.

– Været er årsaken til alt sammen

– Strømbrudd på så mange steder på samme tid, er ikke vanlig, sier stabssjef Bent Are Eilertsen i Nordland politidistrikt til NRK.

– Vi har løpende kontakt med fylkesmannen, Vegvesenet og nødetatene. Vi har foreløpig ikke fått meldt inn noen ulykker eller akutte behov.

Hos Nordlandsnett er det hektisk aktivitet når NRK tar kontakt fredag.

– Været er årsaken til alt sammen, rekker en travel operatør hos Nordlandsnett å formidle før samtalen tar slutt.

Det har vært mye vind og nedbør i Nordland det siste døgnet og lørdag er det ventet opp mot full storm langs kysten.

Kun nødanrop med fasttelefon

Karsten Steinvik er beredskapssjef for Fylkesmannen i Nordland og følger situasjonen tett. Han sier at en basestasjon i Gildeskål har ført til total feil i mobildekningen i Beiarn.

– Det er det som er den største hendelsen og problemet akkurat nå. Mobiltelefondekningen er ute i hele Beiarn. Det jobbes med å få et nødaggregat for å få mobilstasjonen oppe å gå igjen, og vi forventer å få den opp igjen de neste timene.

Beredskapssjefen sier at Nordlandsnett og Telenor jobber på spreng for å få ting tilbake til normalen. Han sier at folk som ikke har fasttelefon ikke vil få tak i nødtjenester.

– Fasttelefonene er ikke nede, så om noen trenger å få tak i nødtjenester i Beiarn så må de bruke den for å ringe kommunen som deretter vil videreføre forespørselen.

Om dette ikke går i orden nå, kan innbyggerne i de forskjellige kommunene risikere å være uten strøm og mobildekning i lang tid.

– Vi får håpe at feilrettingen i strøm- og mobilnettet går bra i dag, med tanke på været vi venter i morgen. De feilene som ikke blir rettet i dag kan i så fall vare en stund, sier Steinvik.

Bekymrer seg ikke

Rådmann i Beiarn kommune, Ole Petter Nybakk sier at situasjonen er uheldig. Kommunen har gjort alt de kan for å informere innbyggerne best mulig.

– Vi har hatt kontakt med en del av innbyggerne, men ingen har gitt uttrykk for at de er bekymret. Vi har fått informert via oppslag på butikker og ved bruk av fasttelefonen om hvordan man skal forholde seg. Vi håper at problemet er fikset tidlig på dagen i dag.

Ole Petter Nybakk, rådmann Beiarn kommune. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Grunnet at nødnettet i kommunen er nede, har ambulansetjenesten blitt lagt til legekontoret.

– De som trenger medisinsk hjelp kan bruke fasttelefonen for å ringe til sentralbordet i kommunen eller direkte til legekontoret, sier Nybakk.

11 basestasjoner ute av drift

Tidligere var 31 av Telenors basestasjoner nede i Nordland. Klokken 11.50 opplyser dekningsdirektør Bjørn Amundsen at 11 basestasjoner er nede.

– De berørte stasjonene er lokalisert i Beiarn, Tysfjord, Hamarøy og Gildeskål, sier Amundsen.

Han forteller at når det er strømbrudd i mange timer, så får det innvirkning på batteriene til basestasjonene.

– Når strømmen er borte over flere mil langs E6, får det konsekvenser for nettet også.

Politiet har følgende råd til de som er rammet: