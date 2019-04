For Simon Kristoffer Nielsen og Maren Andrea Engan blir helga litt annerledes enn de hadde sett for seg.

De har øvd i månedsvis for å delta i nordisk mesterskap i swing i Helsinki. Fredag fikk de beskjed om at de kunne komme seg videre fra Bodø med fly.

– Jeg er veldig skuffet, sier Engan.

For å komme seg til Helsinki, setter de seg nå i en leiebil og kjører til Finland i stedet. En tur som tar rundt 16 timer fra Bodø, hvis de velger den kjappeste ruten uten ferge.

– Det kommer til å ta sin tid, men det er det eneste alternativet vi har nå, sier Nielsen.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Slik blir kjøreruta for det unge danseparet.

Må ta buss til Tromsø

Mange passasjerer er rammet av SAS-streiken, etter at det fredag morgen ble det klart at det er brudd i forhandlingene mellom SAS-partene.

Engan er bekymret for at de vil få lite søvn før mesterskapet som starter lørdag.

– Men vi skal til Helsinki. Vi har trent masse og jeg håper jeg får noen timer søvn på hotellet. Vi får bare se hvordan det går.

Bodø Håndballklubb skulle på helgeturnering til Tromsø, men på grunn av flystreiken må de belage seg på 10 ganger så lang reisetid.

Elias Erdahl Haakstad (16) og Brage Hoel (17) er på vei til Tromsø fra Bodø med buss for å spille håndballcup. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Det er bare å pakke i seg mye mat og slappe av og roe nervene til helgen, så får vi se hvordan det går, sier kaptein på laget, Brage Hoel.

– Hvordan er 10 timer i buss som oppladning?

– Nei, det er ikke det optimale. Vi sitter mye i ro og musklene blir veldig stiv. Vi får bare klare å bevege på oss mest mulig i pausene.

Kapteinen sier at laget ikke syns noe om streiken, men at de må holde fokus på sin jobb.

– Det er jo selvfølgelig ekstremt kjipt, men sånn er det. Det er lite vi kan gjøre akkurat nå, foruten å spille håndball.

– Vi hadde gledet oss i et år

Et jentelag fra Tertnes håndball skulle i dag reise fra Bergen til Trondheim på håndballcup. Lagleder Elisabeth Langøy Isaksen sier de har brukt natten til å få femten av jentene på et tidlig fly.

– Foreldre har styrt på i hele natt og vekket ungdommene for å få de på et fly klokka seks.

Fem av jentene fikk ikke plass, og i åttetiden jobbet lagleder Ole Henning Davik iherdig med å få dem med et fly til Kristiansund.

Et håndballag fra Bergen som skal på cup i Trondheim er blant passasjerene som har stått fast på Flesland. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Og klokken 08.00 kom beskjeden om at reiseruten var klarert for de fem siste jentene. Dermed kom alle håndballjentene seg på flyet i siste liten, skriver BT.

– Der er planen å leie bil og kjøre siste strekket til Trondheim, seier Davik.

Og så de to brudepikene Oline og Ingrid Sagen-Roland fra Stord stod tidligere i dag fast på Flesland. De skulle til London i bryllup i helgen.

– Vi har gledet oss i ett og et halvt år til å være brudepiker for tanten vår, sier Ingrid, som forteller at hun begynte å gråte da hun fikk vite om streiken.

De kom seg til slutt med et fly til København, og håper de når fram til London i tide.

Brudepikene Ingrid (11) og Oline (7) håper de når fram til tantens bryllup i London. Foto: Ina Marie Sagen-Roland / Privat

Passasjer: – Kjedelig å ikke få reise

Over 1400 piloter blir tatt ut i streik i selskapet, og fredag kan mellom 60.000 og 80.000 passasjerer rammes i totalt 150 avganger.

En av de andre passasjerene som er rammet er Eirin Håkonsen som befinner seg på Tromsø Lufthavn.

Hun skulle egentlig til Bergen for å delta i konfirmasjonen til gudbarnet sitt, men på grunn av pilotstreiken i SAS kommer hun seg ikke dit.

– Det går ikke fly fra Oslo til Bergen, så da blir det ikke konfirmasjonshelg i Bergen likevel, sier Håkonsen.

– Jeg så ham sist for 15 år siden da han ble døpt, så det er veldig kjedelig å ikke få reise, legger hun til.

– Hva synes du om at streiken rammer deg som tredjepart?

– Det er kjedelig selvfølgelig, men det er en del av det.

Håkonsen venter nå på bussen som skal ta henne hjem igjen til Ersfjorden i Tromsø.

Passasjer Eirin Håkonsen på Tromsø Langnes Lufthavn kommer seg ikke til Bergen for å delta i konfirmasjonen til gudbarnet sitt. Foto: Marita Andersen/NRK

Mister gjensynsfest

Også Kurt Ringstad skulle ha reist fra Tromsø Lufthavn fredag.

Han skulle både se datteren sin og på en gjensynsfest med tidligere kollegaer i Trondheim.

– Optimistisk som jeg er møtte jeg opp på flyplassen i håp om å få fly, men slik ble det ikke. Gjensynsfesten med kollegene mine gikk derfor dessverre ad undas denne gangen her.

Kurt Ringstad mister muligheten til å se datteren sin til helgen, etter bruddet i forhandlingene mellom SAS-partene. Foto: Marita Andersen/NRK

Selv om han synes det er kjedelig å ikke komme seg av gårde, er Ringstad positivt innstilt til streiken.

– Jeg synes det er veldig bra at vi har muligheten for lockout i Norge, det er ikke alle land som har det. Så det er helt greit.

– Det er fantastisk vær i Tromsø i dag, kanskje det er varmt nok til årets første utepils.