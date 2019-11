Mistenker at minst 20 personer ble matforgiftet etter «fantastisk sjømatbuffé»

En «fantastisk sjømatbuffé» ble det reklamert for, men i etterkant ble bufféen et mareritt for flere titalls deltakere.

Minst 20 personer skal ha blitt matforgiftet etter festmiddagen som er en del av arrangementet Havets Døgn, arrangert av Nord universitet.

Det forteller Avisa Nordland mandag.

Maten ble servert på Scandic Havet, som er Bodøs største hotell.

– Jeg kan bekrefte at det lørdag kom inn så mange henvendelser fra Legevakta at vi så oss nødt til å iverksette tiltak, sier smittevernlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune til NRK.

Etter arrangementet ble flere titalls matforgiftet. Foto: Skjermdump / Facebook

Ifølge avisen skal omkring 60 «Havets Døgn»- deltagere ha blitt syke fredag og lørdag, etter arrangementet som ble arrangert torsdag.

Går utover eksamen

Sara Sørgård er leder for Havets Døgn 2019, og sier at hun er veldig lei seg for at så mange ble syke.

De fikk først meldinger fra flere av deltakerne som hadde blitt dårlig. De ringte så videre til legevakten, sykehus og Scandic, som iverksatte tiltak.

– Vi fikk fortløpende beskjed fra flere som hadde blitt dårlig. Derifra tok Scandic grep og kontaktet Mattilsynet, som tok prøver av blant annet maten.

Sara Sørgård er leder for Havets Døgn 2019, som er et studentarrangement ved Nord universitet. Foto: Privat

At studenter blir syk akkurat nå er rimelig elendig timing.

– Dette er jo selvfølgelig ikke noe artig. Mange av dem som ble syke er studenter og sitter midt i eksamenstiden.

Sørgård sier at de ikke vil gjøre noen konklusjoner før prøvene er tilbake. Men at middagen har skylda virker overveiende sannsynlig.

– Jeg tror det var 10 stykker som ble syke, som kun var på middagen og ikke på våre andre arrangementer.

Avisa Nordland har angivelig fra kilder at 60 mennesker har blitt syke, men det vet ikke Sørgård noe om.

– Jeg vet ikke hvor de har fått det tallet fra, men det er i hvert fall rundt 20 som har kontaktet legevakten.

– Fått mye oppmerksomhet

Smittevernsoverlege i Bodø kommune, Kai Brynjar Hagen, har vært involvert i saken etter han ble kontaktet av legevakten på lørdag kveld.

Han sier at det er et uvanlig tilfelle at såpass mange blir matforgiftet samtidig.

– Det er jo ganske uvanlig for oss at såpass mange blir syke samtidig. Det er selvfølgelig en sak som har fått stor oppmerksomhet fra vår side.

Smittevernsoverlege i Bodø, Kai Brynjar Hagen. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Hagen forklarer at om noen er syk på forhånd, så kan matforgiftningen slå hardere ut. Så langt ser det derimot ut til at forgiftningen er av en mildere variant.

– Selve infeksjonen her har vært av en ubehagelig men forbigående variant. Vi har derimot ingen svar på prøver enda, så vi må vente på de før vi kan trekke noen konklusjoner.

Kjedelig situasjon

– Vi fikk melding om det er folk som har blitt dårlige og tok kontakt med Mattilsynet, som kom i løpet av en time, sier daglig leder i hotellet Scandic Havet, Ulf Johansen.

Hotell som Scandic Havet er i ferd med å gå inn i julebordsesongen.

Johansen sier at dette er en kjedelig sak for alle berørte, men vil vente med å konkludere før prøveresultatene kommer tilbake.

– Det er jo en kjedelig sak for alle berørte, så får vi håpe at det går bra med alle de som ble syke. Så vidt jeg har forstått er de friske nå. Men nå venter vi på resultatene fra Mattilsynet om hva dette var for noe.