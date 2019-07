Meteorologen med beskjed til værsyke nordlendinger: – Hold ut, bedring i sikte

Sommerværet lar vente på seg i nord. Under slike forhold er det ikke uvanlig at mange nordpå rammes av den såkalte «værsjuka».

Spesielt ille bli når frosne nordlendinger utsettes for riksmedier som pumper ut godværsrapporter når været sørpå er bra.

Men har vi noen grunn til det?

SÅRBAR FOR KULDE: Disse humlene ble funnet livløse i en hage i Bodø, men etter litt påfyll med sukker på en fersken kviknet de til igjen.

– De fleste av oss har dårlig værhukommelse, konstaterer vakthavende meteorolog Geir Bøyum ved Værvarslinga for Nord-Norge.

Riktignok har det regnet, haglet og delvis snødd flere steder i Nord-Norge den siste uka. Og uka før det igjen var det også kaldt og hustrig. Men ifølge meteorologen har det vært en helt normal juni måned.

– Temperaturer mellom åtte og 11 grader er ingen ønskesituasjon. Men ser vi på juni under ett har det ikke vært så ille. Vi hadde tross alt noen dager i starten og midten av juni, hvor det var over 20 grader. Men det siste to ukene har det vært dårlig, sier Bøyum.

Temperaturmessig ligger vi helt på snittet for juni måned. Nedbørsmessig ligger vi lite grann over normalen for Nordland i juni.

«Skrekkjuni» i 2018

SNØ I JUNI: Snøbrøyting måtte til opp til Småtindan i Steigen i dag. Foto: Inger Aalstad

Så vi har kanskje ingen grunn til å klage på været?

Og for oss med dårlig værhukommelse kan det være på sin plass å minne om juniværet i 2018.

Og her er det bare å holde godt fast på sydvesten:

I juni i fjor var det 66 prosent mer nedbør enn normalt i Bodø. I Tromsø var det like ille, med 66 prosent mer nedbør enn normalt.

Meteorologen har mer trøst på lager. For det er lys i værtunnelen.

– Tirsdag sprekker skydekket opp. Det er rolige vindforhold, stort sett bare skiftende bris. Temperaturene vil ligge på 10-13 grader.

Onsdag blir været enda bedre.

– Da begynner det å nærme seg 15 grader enkelte steder og kanskje over det.

Sakte, men sikkert er det bedring i sikte. Langtidsvarselet har ikke så my regn i seg.

– Da blir det også litt bedre temperaturer. Men uten at det fyker opp på 20-tallet veldig fort. Det går sakte, men sikkert oppover. Med litt nedturer innimellom. Tendensen er imidlertid gradvis mer positiv, sier meteorolog Geir Bøyum.