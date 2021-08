I en tid hvor fornybar energi er i vinden, er det nettopp vindkraft som har vært en av de mest aktuelle og betente temaene de siste årene.

Onsdag skal Høyesterett avgjøre den langvarige konflikten mellom reineierne på Fosen i Trøndelag, og Fosen Vind.

Til tross for utallige saker om protester mot vindkraft, viser en undersøkelse InFact har gjort for NRK, at hele 4 av 10 i Nord-Norge er positivt innstilt til vindkraft.

Det attpåtil i sin egen bakgård.

Bård Ludvig Thorheim er Nordlands førstekandidat til stortinget før årets valg. Her sammen med statsminister Erna Solberg (H). Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Det overrasker meg positivt, og jeg tror det skyldes to ting, sier førstekandidat for Høyre i Nordland, Bård Ludvig Thorheim.

– Etter fremlegget av klimarapporten til FN har folk skjønt at vi må ha utslippene ned og jobbskapingen opp. I Nordland skapes det mange nye industriarbeidsplasser fordi vi har mye ren kraft. For det andre skyldes det at vi i Høyre strammer inn konsesjonsreglene.

– Ikke lenger ville vesten

«Aksepterer du utbygging av vindkraft i ditt nærområde som et klimatiltak?», er spørsmålet respondentene har fått.

I Nord-Norge sett under ett svarer 40,8 prosent av de svarte ja på spørsmålet. Mens 47,3 prosent sier nei. Resten vet ikke.

49,9 prosent svarer nei i Nordland.

I Troms er det samme tallet 48,1 prosent.

Og i Finnmark 43,9 prosent.

Åpningen av vindmølleparken på Ånstadblåheia i Sortland, Nordland. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Thorheim sier at de til dels oppløftende tallene fra undersøkelsen, kan være knyttet til at myndighetene vil forhindre at utbyggere får gjøre som de vil.

– Det er ikke ville vesten lenger, at du setter opp noen vindmøller og ferdig med det. Lokaldemokratiet skal si sitt, og om de ikke ønsker vindkraften, skal det heller ikke bygges.

Han tror at mer penger til kommunene også kan få meninger til å snu.

– Det sukrer nok pillen at vi har foreslått en form for produksjonsavgift til kommunene, altså at de får inntekter for å bygge ut vindkraft, utover belønningen i å få ny industri.

Hadde Indrebø, styremedlem i organisasjonen Motvind. Foto: Privat

– Folk er i grusomme situasjoner

Talsperson og styremedlem i organisasjonen Motvind, som er mot vindkraftutbygging i Norge, Hedda Indrebø, sier at tallene er trasige.

Hun syns likevel det er bra at det er flere som er negative enn positive, men håper at flere kan prøve å sette seg selv i andres situasjon.

– Jeg tror det er mange som ikke har en tanke om vindkraft før det rammer dem selv. Håpet mitt er at folk kan se at det er andre som står oppi grusomme situasjoner som rammer dem hardt.

– Men er det ikke viktig å satse på grønn energi?

– Vi trenger mye mer kraft og grønn energi, men vindkraft er egentlig ikke grønn energi når du ser hvor mye som er bak. Vinden er fornybar, men drenerte myrer, hjorten som blir jaget vekk, og havørnen er ikke det.

Hun vil heller satse på andre energikilder, som solcellepanel, eller andre måter som ikke nødvendigvis må bety inngrep i naturen.

– FN har sagt at den største trusselen mot klima og miljø er at vi mister mer natur og dyremangfold. Hva skjer når man bygger ut store vindkraftområder? Nettopp det.