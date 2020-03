I et leserinnlegg går Rana-ordfører Geir Waage og varaordfører Anita Sollie knallhardt ut mot 12 ordførere sør på Helgeland.

I innlegget beskyldes de 12 for både mobbing og sjikanering av ansatte i Helgelandssykehuset.

– Mest sjokkerende er det å se at de 12 ordførerne går til verbalt frontalangrep mot en av lederne i foretaket, skriver de to i innlegget.

Lang strid

Bakgrunnen for striden på Helgeland er lang og komplisert, men handler i hovedsak om hvor i regionen det skal være sykehus i fremtiden.

Tidligere i år gikk helseminister Bent Høie inn for to akuttsykehus. Hovedsykehuset på legges til Sandnessjøen og omegn, mens Mo i Rana beholder akuttsykehus.

I februar sendte de 12 ordførerne et brev til Helse Nord, der de skrev at de er bekymret for prosessen videre.

Geir Waage (Ap) sier det er sjokkerende å se at ordførere går til verbalt frontalangrep. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

De er svært kritisk til sammensetningen av Helgelandssykehusets gruppe, som skal starte oppbyggingen av det nye sykehustilbudet.

Disse tolv ordførerne signerte brevet Ekspandér faktaboks Peter Talseth - ordfører Alstahaug

Eilif Trælnes - ordfører Brønnøy

Nils Jenssen - ordfører Dønna

Harald Lie - ordfører Hattfjelldal

Iva Haugland - ordfører Leirfjord

Jan Helge Andersen - ordfører Træna

Andre Møller - ordfører Vega

Ellen Schjølberg - ordfører Grane

Elbjørg Larsen - ordfører Herøy

Hans Gunnar Holand - ordfører Sømna

Berit Hundåla - ordfører Vefsn

Torhild Haugann - ordfører Vevelstad

«Et oppsiktsvekkende angrep»

I brevet navngis administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir og drifts- og eiendomsdirektør Bjørn Bech-Hansen.

Den politiske ledelsen i Rana kaller brevet «et oppsiktsvekkende angrep».

– I brevet fra de 12 ordførerne, forsøker de å skape mistillit allerede før konseptfasen starter. Målet er tydeligvis å undergrave ledelsen ved Helgelandssykehuset.

– Har kalt ansatt kontroversiell

Peter Talseth (Sp) som er ordfører i i Alstahaug avviser på det sterkeste at han og de andre elleve ordførene sør på Helgeland har drevet med mobbing eller personangrep.

- Å bli kalt kontroversiell må man kunne tåle i en prosess som dette, repliserer Peter Talseth, som svarer på vegne av de 12 ordførerne sør på Helgeland. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Vi har kalt en ansatt for kontroversiell, og for oss er han det. Å bli kalt kontroversiell må man kunne tåle i en prosess som dette, og det står vi fullt og fast inne for, sier Talseth.

Ber ledelsen sette foten ned

Brevet er behandlet som en egen sak i Helse Nord-styret. Det samme er svarene fra direktøren i Helgelandssykehuset og direktøren i Helse Nord.

Og det er nettopp svaret fra Helse Nord-direktør Cecilie Daae som har satt sinnet ytterligere i kok i Rana.

Det er særlig formuleringen «Vi setter pris på det store engasjementet som befolkningen og politikere på Helgeland viser for utviklingsprosjektet i regionen», det reageres på.

– Når engasjementet tipper over i usakligheter og personangrep mot ansatte i helseforetaket, må toppledelsen sette foten ned.

– Helse Nord må sette standarden for oppførsel og kultur. Hvis ikke kan konseptfasen bli en slagmark. Ingen vinner på det.

Helse Nord ser fremover

Helse Nord sier at de har hatt et konstruktivt dialogmøte med ordfører Geir Waage og direktør i Rana utviklingsselskap Ole Kolstad 25.februar.

Helse Nord-direktør Cecilie Daae sier de nå ser fremover og håper på gode prosesser.

– Helse Nord RHF ser nå fremover, og vil understøtte Helgelandssykehuset så godt vi kan for å sikre utvikling av et godt styringsdokument og mandat for konseptfasen, sier administrende direktør Cecilie Daae.

–Vi legger også til grunn at interessentene i Helgelandssykehusets arbeid vil bidra med saklige innspill dersom slike skal gis. Vi håper nå alle vil bidra til gode prosesser fremover, til beste for hele Helgeland,fortsetter hun.

Skuffet

Peter Talseth sier han er skuffet over Geir Waage og Anita Sollie som han mener konstruerer opp en argumentasjon som ikke fins hos de tolv ordførerne.

–Jeg håper at vi får en konstruktiv prosess fremover, og skal selv bidra til det, sier Talseth som likevel vil påberope seg retten til å komme med innspill til prosessen.