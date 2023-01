Mannen er varetektsfengslet i to uker. Han er også ilagt brev- og besøksforbud.

Det fremgår av fengslingskjennelsen fra tingretten.

– På fredag ble vi kontaktet fra helsevesenet om at det var gjort funn på to barn som fremsto som unormale. På det grunnlaget startet vi en etterforskning som resulterte at vi pågrep en person som er barnas biologisk far, sier politiadvokat Øyvind Rengård til NRK.

Mannen er siktet etter straffelovens paragraf 272. Den handler om grov kroppskrenkelse.

Ifølge kjennelsen mener politiet at mannen har utøvd vold mot sine to barn. Barna er nå i overkant av to måneder gamle.

Politiet bruker store ressurser

Påtalemyndigheten opplyser at det her er snakk om en svært alvorlig voldssak mot to fornærmede spedbarn.

– Det vil bli gjennomført en rekke vitneavhør, herunder i siktedes nærmeste omgangskrets og familie, samt andre taktiske og tekniske etterforskningsskritt, heter det i kjennelsen.

Politiadvokat Rengård forteller at den siktede barnefaren har samtykket til varetektsfengslingen og at han samarbeider med politiet.

– Vi jobber ut fra flere hypoteser, sier politiadvokaten.

– Kan du si noe om skadeomfanget på barna?

– Det kan jeg ikke kommentere på dette stadiet.

– Hvor alvorlig er denne saken?

– Dette er en type saker politiet alltid tar alvorlig og som vi bruker store ressurser på.

– Har aldri gjort noe som helst

Barnefarens forsvarer er Tor Haug.

– Min klient stiller seg helt uforstående til siktelsen. Han er av den klare oppfatning av at han aldri har gjort noe som helst mot sine barn.

– Hvorfor har han samtykket til varetektsfengslingen?

– Bakgrunnen for samtykket er at han mener saken er så alvorlig at han lar politiet etterforske saken i fred og ro.