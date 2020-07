Oppdatert: Tirsdag formiddag skriver Universitetssykehuset Nord-Norge at mannens tilstand er kritisk.

Hendelsen skjedde i Coop Mega-butikken i Fauske mandag kveld.

Ifølge Nordland politidistrikt skal den pågrepne mannen være i 20-årene.

En mann i 30-årene ble betegnet av politiet som alvorlig kritisk skadd og fraktet til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø med ambulansehelikopter.

Til Saltenposten sier politiadvokat Gaute Rydmark at det skal være brukt et stikkvåpen under angrepet. Til Avisa Nordland utdyper han at det sannsynligvis er snakk om et skrujern.

I 09-tiden mandag opplyser politiadvokat Gaute Rydmark til NTB at mannen i 30-årene er utenfor livsfare og at tilstanden er stabil.

– Det er helt innledningsvis i etterforskningen, så nå gjelder det å få gjennomført de vitneavhør det er nødvendig å ta. Det vil bli en del av etterforskningen å finne ut og kartlegge hva som er årsaken til at dette har skjedd, sier Rydmark.

Mannen som er pågrepet, er siktet for grov kroppsskade og sendt til arresten i Bodø for nærmere avhør.

– Det dreier seg om kjenninger av politiet fra et bestemt miljø, ingen kunder eller ansatte i butikken ble angrepet, sier operasjonsleder Yngvar Fredriksen til NTB. Han kan ikke si noe om hvor godt de tre involverte kjenner hverandre.

Politiet vil foreta vitneavhør og åstedsundersøkelser på stedet.