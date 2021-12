CO₂ i atmosfæren 415 ppm 1,5-gradersmålet +1,01°C Les mer om klima

NRK har gjennom en serie artikler belyst konsekvensene av at det har blitt så lyst rundt oss.

Billig norsk strøm har, sånn historisk sett i alle fall, bidratt til mye belysning i det offentlige rom.

Lys er fint det, men mange kjenner på at det også kan bli for mye av det gode.

Folk vi har snakket med rundt om i Norge forteller blant annet om at det har blitt så lyst i fjellet, at det er som å komme til et tivoli. At blinkende lys fra vindturbiner gir en uro i kroppen. At kunstig lys utendørs tar nattesøvnen fra oss. Og at gatelykter uten skjerming sender lys opp i atmosfæren, og slik bidrar til at natten sakte men sikkert forsvinner.

Nå i desember er temaet igjen gjenstand for diskusjon.

Denne gang er det Naturvernforbundet som har send en e-post til Lurøy kommune.

Det de reagerer på, er lyssetting av Lovundfjellet.

Lovund er ei lita øy i Nordland fylke, og har i overkant av 500 innbyggere. Vi finner øya og det aktuelle fjellet ute i havgapet i regionen som heter Helgeland.

– Unødvendig

E-posten er ført i pennen av Frode Solbakken. Han er lokal leder for Naturvernforbundet:

Fra: Frode Solbakken Til: Lurøy kommune Sendt: 16.12.21 kl. 10.52 Emne: Lysforurensing Lovund Lysforurensing er et tema med stadig økende aktualitet. Ber om at kommunen vurderer lyssettingen på Lovund etter Naturmangfoldloven. Naturvernforbundet i Rana og Omegn mener dette kan gi negative konsekvenser for nattaktive dyr og fugler. Naturvernforbundet har ikke selv vært på stedet, men har mottatt tips. Derfor denne henvendelsen. https://snl.no/lysforurensning Mvh.

Frode Solbakken, leder i Naturvernforbundet i Rana og Omegn

Solbakken sier til NRK at det er et fjell som er kjent for fugleliv.

– Vi vet jo det at dette er i et område hvor det fremdeles finnes hubro. Jeg tror ikke at jeg er så langt unna blinken når jeg sier at dette kan være uheldig for dyrelivet som er tilpasset en døgn- og årsrytme for sine liv.

Han er rask med å påpeke at han ikke setter initiativtakernes motiver i tvil.

BEKYMRET: – Det er jo et litt spesielt prosjekt de har der ute. Derfor blir det også fokus på det, sier Solbakken om lyssettingen av Lovundfjellet.

De som står bak har utvilsomt bare gode intensjoner.

– Men man må reflektere og tenke over det på nytt, i lys av den kunnskapen man har om lysforurensning.

Han tror dette er et godt eksempel på at det er lav bevissthet rundt fenomenet lysforurensning i det ganske land.

En betegnelse for uønsket eller overflødig kunstig lys (ekstern lenke).

Lovundfjellet: I lys og mørke. Ingrid Henriksen

– Dette er nok ikke spesielt for Lovund eller Lurøy kommune, sier Solbakken.

Det er en generell problemstilling, spesielt i mer folketette områder.

– Vi trenger selvsagt lys. Men det er unødvendig å lyse opp naturen rundt oss. Vi bør skjerme det naturlige lyset vi tross alt har i nord om vinteren. Nordlys og lys fra stjerner og månen kommer i skyggen av det kunstige lyset.

Mener det aldri burde blitt gjennomført

NRK har sendt bildene du ser i denne saken til «Bevar Mørket» – en forening som jobber for å øke bevisstheten rundt bruken av lys rundt oss.

Foreningen består av ulike grupper og har variert kompetanse knyttet til lysforurensning (ekstern lenke).

Vegard Rekaa skriver blant annet dette på vegne av foreninga. De deler langt på vei bekymringen til den lokale grenen av Naturvernforbundet:

Vegard Rekaa: Belysningen av Lovund ser kanskje flott ut, og kan være et tiltak som sørger for mer fornøyde innbyggere og økende turisme. Vegard Rekaa: Det burde likevel aldri blitt gjennomført av hensyn til naturen og dyrelivet. Som et minimum bør lyset skrus av om natten i mørketiden, og ikke benyttes i det hele tatt resten av året.

NRK har også sendt bildene til Arne Follestad. Han er forsker ved NINA.

Det han har gjort tidligere, er å studere effekter som kunstig lys kan ha på dyrelivet.

Follestad sier at kunstig lys kan påvirke mange arter, men vet for lite om Lovund til å kunne uttale seg spesielt om akkurat dette eksemplet.

– Jeg hører at denne belysningen oppleves positivt av de som bor der ute, men at ingen har tenkt over eller kjent til mulige negative sider med det.

Forskeren gir likevel noen betraktninger som kan berolige naturvernerne:

EKSPERT: Forsker Arne Follestad i NINA. Foto: Arnstein Staverløkk

– Lyset står på i fire måneder, på ei årstid det er relativt få fuglearter til stede, i alle fall i ura som belyses. De lysene som er på Lovund, er nok først og fremst å finne ved bebyggelsen og havna, der det er mange andre lyskilder.

Mer generelt forteller Follestad at mer lys i tider av døgnet hvor det naturlig ikke er så mye lys, kan påvirke arter både positivt og negativt.

De dyrene som bruker synet på å finne mat, får mer tid til å gjøre akkurat det. Mens de som blir mat blir fratatt en trygghet nattemørket gir.

– Fra Bergen er det kjent at vandrefalken nå jakter om natta, fordi lyset fra byen gjør det mulig å se duene, som er dens viktigste bytte der.

Vi har svært lite kunnskap om dette i Norge. Det er synd, når lysforurensning seiler opp til å bli et av de større problemene for natur i mange land.

Follestad har vært i kontakt med initiativtakerne lokalt, og bedt de vurdere hvorvidt det er nødvendig at lyset står på hele natta.

NRK har sendt noen spørsmål til Tone Henriksen, en lege som har engasjert seg i helseeffektene av lysforurensning generelt.

Dette svarer hun:

Skal svare før årsskiftet

Det er ikke kommunen som har ført opp lysene. Bak initiativet på Lovund står Bjørg Stemland og Bjørnar Olaisens Stiftelse.

Siw Moxness svarer på vegne av stiftelsen.

Hun forteller at initiativet kom på plass i anledning millenniumskiftet. Første gang etter initiativ fra lokalutvalget. Privat

I 2017 reparerte stiftelsen lysene som hadde vært mørke noen år, for på ny å lyssette fjellet i mørketiden.

– Vi tok det opp og reparerte lysene, og igangsatte det igjen for fire-fem år siden. Lyset står på i mørketida, opplyser hun.

Lysene kom i stand som et trivselsskapende tiltak.

Etter henvendelsen fra Naturvernforbundet, har stiftelsen gått i dialog med fagmiljøer. De skal gi et svar før årsskiftet.

– Vi skal uttale oss både fra faglig ståsted og i forhold til det som var intensjonen, med folkehelse. For folket på Lovund er det uttalt – det undersøker vi nå også, at dette er viktig for dem.

– Naturvernforbundet er inne på at bevissthet og kompetanse rundt dette med lys, kan være varierende. Hva tenker du om det?

– Jeg skal være så ærlig å si at jeg ikke har kompetanse på denne typen problematikk. Men vi har nå engasjert fagmiljø som også har en lokal kompetanse gjennom tidligere oppdrag på Lovund.

– Men det å si at dette er et tema det ikke har vært så mye fokus på, det er jo lett å være enig i, sier Moxness.

