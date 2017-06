Lokal fisker: – Frykter rekekrise i sommer

Roar Wallmann er rekefisker i Meløy, og har vært på sjøen i over tjue år. De ti siste med egen båt. Han husker en tid da han fikk 400 kilo reker på én dags arbeid. Nå er han heldig om han får mellom 100 og 150.

– Jeg starter som regel opp med rekefisket i begynnelsen av mai, for dette pleier å være den beste måneden. Deretter går det vanligvis nedover, sier Wallmann.

Men årets mai måned beskriver han kort og greit slik: Dårlig.

– At de siste ukene har vært dårlig, tegner et dystert bilde for hvordan sommeren blir. Jeg tror det kan bli utfordrende å få tak i ferske reker.

Bjørnar Kyrre Sjåvik er en annen rekefisker, og eier den eneste båten i Rødøy og Lurøy. Også Sjåvik frykter det han beskriver som en potensiell «rekekrise» i sommer.

– Akkurat nå går det rundt og mai har vært grei, men dette endrer seg såpass fra måned til måned at man aldri kan være sikker. Sommeren er helt i det blå.

Flere årsaker

Daglig leder ved «Nordreker» i Lurøy kommune, Bodil Holmen, sier at mai har vært av de bedre månedene men at hun er bekymret for fremtiden. Foto: spirendesign.no

Daglig leder ved Nord-Reker i Lurøy kommune, Bodil Holmen, måtte i vinter permittere alle ansatte rett og slett fordi de ikke fikk tak i reker.

Hun fikk de første fangstene i slutten av april, og kunne starte full produksjon igjen. Men Holmen frykter at lykken er kortvarig og at det på sikt kan bli kroken på døra.

– Det er så få felt igjen hvor man finner reker nå. Årsakene kan være mange, men én negativ effekt står nok oppdrettsnæringa for.

– Det er ikke til å stikke under en stol at de giftige stoffene de bruker i kampen mot lakselus er med på å ødelegge rekefeltene, mener Holmen.

God dialog

Én av oppdrettsselskapene på Helgeland er Nova Sea.

Odd Strøm i Nova Sea advarer mot å trekke forhastede konklusjoner. Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

Daglig leder Odd Strøm mener man skal være forsiktig med å skylde for mye på oppdrett, og peker blant annet på at legemiddelbruken har gått ned.

– Man finner nye ikke-medikamentelle metoder hvert eneste år. Dessuten har vi blitt flinkere til å gjøre gode risikovurderinger, slik at operasjonene vi gjør er så trygge opp mot omgivelsene som mulig.

Han er klar over at vitenskapelige forsøk i lab har vist hvordan lakselusmidler dreper andre krepsdyr som reker, men peker på at det ikke er gjort slike forsøk ute i felt.

– Det vi vet er at sånn som med hydrogenperoksid, så oppløses det i vann umiddelbart. Jeg opplever at vi har et godt forhold til fiskerne, og at det ikke er noen konflikt. Dialogen er bra.

Tror det ordner seg

Råfisklagets rekeekspert Tor-Edgar Ripman forteller at det fra flere fiskere rapporteres om svake fangster, men at det for andre rekefelt imidlertid har vært et godt fiske.

Slik at det totalt for hele Råfisklagets distrikt (fra Nordmøre til Finnmark) så langt er omsatt 166 tonn ferske kokte skallreker mot 158 tonn i fjor.

Han tror logistikken er god nok til at de fleste større byene vil kunne forsynes med ferske kokte skallreker, selv om noen lokale rekefelt altså har hatt svakere fangstutvikling.

– Det er svakere utvikling for kjøperne i Finnmark på grunn av stengte rekefelt i vinter. Troms har en betydelig bedring mens kjøperne i Nordland er på omtrent samme nivå.

– Siden vi er helt i starten av hovedsesongen er det ennå tidlig å si noe om hvordan rekefisket i 2017 vil utvikle seg, oppsummerer Tor-Edgar Ripman.