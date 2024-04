Leteaksjon etter savnet person i Bodø

Det pågår for øyeblikket en leteaksjon etter en savnet turgåer i området sørøst for fjellet Per Kalsatind i Åselidalen i Bodø.

Politiet fikk melding like før klokken 14.00.

Det er tett tåke og yr i luften i leteområdet. Det er også glatt flere steder.

– Status per nå er at vi fortsatt driver søk etter den savnede personen, sier innsatsleder Stian Skålsvik i politiet til NRK cirka klokken 17.00.

Ifølge politiet er det en mann som er savnet fra et utenlandsk turfølge på tre. Det var de to andre som varslet.

Det er tett tåke i området hvor leteaksjonen finner sted. Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK

De to ble også hentet av et redningshelikopter og fraktet til Bodø, men skal være uskadd. Helikopteret returnerte med folk fra den alpine redningsgruppen.

– Det er bratt i området. Redningsgruppen har god kompetanse på hvordan man kommer seg rundt på fjellet. Det er ikke utfordrende værforhold for helikoptertrafikk, sier Marielle Bakklund i HRS Nord-Norge til NRK.

Politiet opplyser at Røde Kors og Norsk folkehjelp bidrar i søket.

– Området i Åselidalen er forholdsvis kupert, og det er tåke i området, sier innsatsleder Skålsvik.

Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK