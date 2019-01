Legger tusenvis av egg i endetarmsåpningen din mens du sover

Rundt omkring i landet opplever skoler og barnehager utbrudd av småmark. En av disse er Rønvik skole i Bodø.

Her er de på sin andre runde med småmark og opplever å ha problemer med dette i perioder. Rektor Rudi Åsen Johnsen forteller at de jobber med saken, og har sendt ut informasjon til foresatte.

– Vi hadde oss en runde med dette i november, og merker at problemet ikke har forsvunnet helt. Det er de miste trinnene som har blitt påvirket av dette, men vi jobber med informering og hygiene.

Legger tusenvis av egg

Småmark er en av de vanligste parasittene hos mennesker og er helt ufarlig.

Men selv om de ikke er farlige, skaper det store plager og irritasjon, og mange blir engstelige. Hvem som helst kan bli smittet, men det forekommer hyppigst hos barn.

Småmarken legger flere tusen egg utenfor endetarmsåpningen om natten før de til slutt dør. Eggene kan overleve i flere uker utenfor kroppen.

Den overføres enten gjennom direkte kontakt fra endetarm til munn, hvis noen har klødd seg i rumpen og så rørt munnen etterpå. Eller indirekte kontakt som skjer hvis noen tar på en kopp som noen andre deretter bruker mot munnen.

Barn er særlig utsatt

Helsesykepleier og fagleder i skolehelsetjenesten i Bodø kommune, Audhild Krogstad forteller at småmark er en smittsom og helt ufarlig sykdom som er mest vanlig for barn mellom 5–10 år, og at barn under 2 år er sjeldne tilfeller.

Fagleder i skolehelsetjenesten Audhild Krogstad forteller om småmarken. Foto: Privat

– Det er klart at det er i de miljøene hvor det er mange barn at småmarken er mest fremtredende, og deretter i flere barnefamilier. Småmarken er ikke sesongknyttet, den eksisterer hele året, og da er det viktig med åpenhet, selv om det kan være ubehagelig.

Krogstad forteller videre at det gjelder å ha god håndhygiene og korte negler.

– Er man smittet vil det gjerne oppstå kløe på grunn av eggene som er lagt av marken i endetarmen, så god hygiene og korte negler hjelper mye. Marken kan man se uten mikroskop.

Krogstads fem tips for å unngå smitte og hvordan behandle den.