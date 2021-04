Plutselig sto den der, i all sin prakt.

Et kunstverk som ikke kan omtales som annet enn en «trekuk», ved et utsiktspunkt i Kabelvåg.

Kimmy Skarheim Kristoffersen er leder for Kabelvåg innbyggerforening, og sier at han og andre fikk seg en god latter da de fikk tilsendt bilde av det svært potente treet.

– Det har vært en stor snakkis, og stort sett vært det folk har pratet om. De aller fleste har tatt det med et smil, mens noen ikke har vært helt positiv, sier han lattermildt.

Kunstner står bak

Det var Lofotposten som først omtalte det nye tilskuddet til skogen utenfor Kabelvåg.

«Trekuken» er satt opp ved hovedveien, oppe i lia ved en rasteplass.

Mannen som står bak, er Even Bie Larsen. En kunstner fra Østlandet, som har bodd i Kabelvåg i 30 år.

Kunstneren og hans kunstverk. Foto: Jan Åge Johansen

Han sier til NRK at reisingen av kunstverket var helt tilfeldig.

– Det er en benk her som dessverre har grodd helt igjen av skog, så jeg og en kompis tok med oss motorsag for å rydde skogen, sier kunstneren.

Etter de var ferdig, tok de seg en kopp kaffe på benken, da Larsen la merke til en enslig stubbe som sto igjen.

– Det var ett tre som sto igjen, og jeg tenke «pokker heller, nå skal jeg lage til en liten sak nedi der». Det var ingen idé eller noen dypere mening, men en impulsiv handling som jeg gjorde der og da.

– Så den nærmest ba deg om å gjøre det?

– Ja, det var også en måte å si det på. Den hadde en form som ga visse assosiasjoner til det ferdige resultatet, for å si det sånn. Det var jo rett og slett en kuk. Det er helt greit å lage noe sånt.

– Håper den får stå

Såkalte «fallossymboler» er mye brukt innen kunsten, og Larsen sier at det har sin naturlige forklaring.

– Jeg har ikke tenk så mye i de retninger, men fallosen er med i alle kulturkretser fra den tidligste morgen. Det handler jo om reproduksjon, og det må til for at det skal bli barn. Selv om vi mannfolk ikke føder barna, så må vi bruke det vi har for å få det til, ler han.

Kompisen som var med på arbeidet, Jan Åge Johansen, benekter at han sto modell for skulpturen, men berømmer verket.

Slik så skulpturen ut da den var ferdig. Jan Åge Johansen sier at man nå får en mer spennende utsikt mot Hamarøya. Foto: Jan Åge Johansen

– Jeg syns den var veldig fin, og mye bedre enn forventet. Han er utrolig flink til treskjæring. Vi hadde nesten lyst til å lage den mot veien, men da hadde vel Vegvesenet tatt affære.

Johansen sier at de utelukkende har fått mange positive tilbakemeldinger, og at han håper at kunstverket «får stå» fremover.

Leder for Kabelvåg innbyggerforening har ingen innvendinger, men vil la andre ta seg av den beslutningen.

– Det er et spennende kunstverk og jeg har ingen innsigelser på det. Om den skal få lov til å stå videre er det andre som skal bestemme.

– Ikke noe galt i den

NRK har vært i kontakt med Statens vegvesen, som sier at så lenge den ikke er synlig fra veien, E10, så kommer ikke skulpturen i konflikt med dem.

Ordfører i Vågan kommune, Frank Johnsen, sier at han humret litt for seg selv da han så verket.

– Jeg tenkte først at det nesten måtte være noe mer enn bare motorsag, og jeg humret litt for meg selv da jeg så den. Jeg tenker at det er et artig bidrag i den mangfoldige kunstverdenen vi har, og en ny attraksjon i kommunen.

– Så du ser ikke at den kommer i konflikt med noen lover eller lignende i kommunen?

– Nei, det klarer jeg ikke å se, avslutter ordføreren.