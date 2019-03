Kritiserer plastkulene i softguns: – Dette er organisert forsøpling

Lekevåpnene «softguns» er det mange som har hatt et forhold til siden de var små. For noen er derimot leken fremdeles noe som bringer glede og spenning i hverdagen.

Flere produsenter av softgunkuler lager også såkalte «biokuler», som skal kunne brytes ned i naturen når kampen tas til skogsområder.

Men er denne typen bioplast, eller PLA, trygt å spre i naturen?

Marinbiolog og seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond, Fredrik Myhre. Foto: WWF

Nei, mener marinbiolog og seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond, Fredrik Myhre.

– Bioplast har mange av de samme egenskapene som den mer tradisjonelle, petroleumsbaserte plasten. En av disse egenskapene er at mye av den bioplasten vi har i samfunnet i dag bryter dårlig ned hvis den ender opp naturen.

Flere tusen kuler

Myhre forklarer at denne typen plast trenger temperaturer på opp mot 60 grader for å brytes ordentlig ned, og at den ute i naturen står i fare for å bli til mikroplast.

Formann i Norges Airsoftforbund, Elling Moen, sier at produsenten som lager kulene de bruker, lover at kulene ikke skal være noe problem for naturen.

– De skal kunne brytes ned i naturen, og tester vi har gjort har vist at det tar rundt to år. Vi har ingen forskrifter som tilsier at medlemmene våre skal bruke biokuler heller. Det er opp til hvert lokallag.

Dette betyr «nedbrytbare» softgunkuler Ekspandér faktaboks Airsoftboden, som selger biokuler til softgun, viser i en e-post til produktbeskrivelsen på sine sider, hvor det står at kulene ikke skader naturen. På kulene Airsoftboden selger, står det følgende: Nedbrytningstid:

– 60°C, well composted environment; 47 days.

– 40°C, home style equipment compost; 120 days.

– 40°C, in the ground; 1.3 Years.

– 15°C, trash covering place; 2 years.

– 10°C, in cold ground; 2.6 years.

– 4°C, river, lake or ocean; 4 years.

Moen forklarer at aktive spillere bruker mellom 500–1000 kuler på et vanlig «søndagsspill».

Hvis man tar utgangspunkt i at det er 10 spillere på hvert lag, blir det om lag 10.000-20.000 kuler løs i naturen. Det tilsvarer 2,5 – 5 kilo med bioplast per kamp.

En softgun liggende på en seng av kulene som oftest blir brukt. Disse kulene er ikke biokuler, men vanlige plastkuler. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Og om tusenvis av disse kulene spres i naturen, kan det bli maten til flere dyrearter, sier Myhre i WWF.

– Vi vet at såkalte havfruetårer, som er runde plastkuler som kommer fra plastindustrien, er spesielt spennende for sjøfugl. Det er nærliggende å tro at slike softgun-kuler vil ha samme type negativ effekt på fugleliv i området som de spres, sier han.

Søkte om lov i Bodø

For noen uker siden fikk en lokal airsoftklubb i Bodø avslag fra kommunen på å bruke naturområdet Heggmoen til airsoftaktivitet.

Anja Almås Tangeraas ved Heggmotinden like utenfor Bodø Foto: Privat

Klubben har tidligere brukt området til airsoft, og det reagerte bodøværingen Anja Almås Tangeraas på.

– Det har ligget kuler overalt her på Heggmoen. Det er jo i bunn og grunn organisert forsøpling. Dette kan også forstyrre reinsdyrene som trekker i området.

Sammen med samboeren sin, begynte Tangeraas så smått å «forske» på biokulene, som på forpakningen lover at de skal være nedbrytbare i naturen. Resultatene var nedslående.

– Vi la hundre kuler i fire forskjellige miljøer for å se hva som kunne skje. Seks måneder senere er de like fast og fin som da vi la dem nedi.

Etter at kommunen stemte ned forslaget, uttalte gruppeleder for Bodø Ap, Morten Melå, at kommunen kom til å gjøre en generell vurdering på skadeomfanget til disse kulene.

Det er nettopp dette Klima- og miljødepartementet sier at kommunene må gjøre, og understreker at forsøpling av naturen er strengt forbudt.

– Departementet har ikke fått meldinger om slik forsøpling, men rent umiddelbart høres ikke dette greit ut. Vi antar likevel at dette er noe de enkelte kommunene vurderer lokalt, ut ifra hvor disse banene ligger, sier statssekretær Atle Hamar.