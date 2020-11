Krisepakke vil trolig ikke redde Widerøe-ansatte fra oppsigelse

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mandag kunne NRK melde at Regjeringen utvidet krisepakken til blant annet luftfart, hvor flypassasjeravgiften kuttes helt ut 2021.

Men fortsatt gjelder forhåndsvarselet om 500 oppsigelser i tillegg til at over 700 er permitterte.

– Det er en stor lettelse at de forlenger disse tiltakene ut i 2021. Jeg må også understreke at den økonomiske situasjonen både for oss og de andre flyselskapene, fortsatt er dramatisk, sier administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen.

Men til tross for at flyselskapene får bedre økonomiske vilkår, betyr ikke dét nødvendigvis

Widerøe-direktor Stein Nilsen sier det er med tungt hjerte at de har nødt til å nedbemanne. Foto: Trond Lydersen / NRK

at jobbene i bransjen blir tryggere.

I forrige uke meldte NRK og E24 at Widerøes søsterselskap, Widerøe Ground Handling, hadde sendt forhåndsvarsel til Nav om oppsigelse av rundt 500 ansatte.

Totalt er 714 i selskapet permitterte og 500 kan miste jobben.

– Vi er utrolig glade i alle de ansatte vi har i Widerøe, så det er med tungt hjerte vi har nødt til å nedbemanne. Det er en fortvilt situasjon, sier Nilsen.

– Mange spør hvorfor dere må si opp og permittere når dere får denne lettelsen hele neste år?

– Permitteringsordningen i Norge termineres etter 52 uker. Det vil si at vi kan ikke ha folk permittert lenger enn til mars neste år. Det finnes ingen mulighet for oss å gå med masse folk i lønnet arbeid som vi ikke kan bruke i fysisk jobb gjennom hele 2021. En sånn situasjon vil gjøre at Widerøe vil få problemer med å overleve.

Avhengig

Flypassasjer Christel Thunestvedt og sønnen Noah bor på Sortland, men har i dag vært på sykehuset i Bodø. NRK møter dem på flyplassen på vei hjem.

– Jeg håper oppsigelsene ikke fører til kutt i tilbudet vi har på lille Skagen flyplass, sier hun.

– Vi er helt avhengig av fly for å komme oss enkelt til sykehus eller til og fra jobb, sier hun før hun fortetter hjemturen med Widerøe.

Usikker fremtid

Bortfaller av flypassasjeravgiften vil ifølge Nilsen gjøre det lettere å komme tilbake til en normal situasjon.

– Så er spørsmålet hva som er normalt? De som lager prognoser i Europa, forventer et nivå i februar 2021 som er kanskje på 50 prosent av nivået i 2019. Kanskje stigende til 70–80 prosent når vi kommer til 2022.

Både for innenlands- og utenlandsreiser viser tall fra Avinor store fall i trafikken. Grafikk: Avinor

Fremtiden for bransjen er vanskelig å spå, ifølge Nilsen. Det eneste de er sikre på er at veien tilbake til en normal vil ta mange år.

– Så er det vår jobb som ledere i samarbeid med tillitsvalgte og medarbeidere å sikre at mest mulig av virksomheten er intakt. Og at vi har flest mulig av de lojale medarbeiderne i jobb når vi kommer ut av koronakrisa på den andre siden.

– Hadde håpet på lengre permitteringsordninger

Faglig rådgiver Jonny Simmenes i fagforeningen Junit sier det er en vanskelig situasjon både for de ansatte og for bedriften.

Ansatte i Widerøe Ground Handling desinfiserer og vasker ett av Widerøes fly. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

– Mange ansatte har jobbet i denne bedriften gjennom mange år og har hatt en god arbeidsplass. Nå står de i fare for å stå uten jobb. Dette er knalltøft for svært mange ansatte i Widerøe Ground Handling, sier han.

Over 700 personer er permitterte. I tillegg kommer oppsigelsene.

– Her burde regjeringen kommet på banen og utvidet adgangen til permittering. Samtidig er det ventet at korona-situasjonen vil vare lenger. Jeg hadde håpet at man kunne permittert folk også ut neste år, sier Simmenes.

Simmenes mener spørsmålet er om luftfarten kommer til å være så stor som for et par år siden også i fremtiden.

– Om alle ansatte kommer tilbake i samme bedrift? Det tror jeg ikke, mange har nok funnet seg nye jobber.