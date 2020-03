Krise i Nav: – Jeg er klar til å jobbe som saksbehandler

Torsdag sa arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at det kan bli aktuelt å beordre statsansatte til å arbeide for Nav.

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Hensikten er å få bukt med den massive søknadsmengden, skriver Dagens Næringsliv.

– Det er ikke mulig for Nav å håndtere dette på kort sikt. Nav gjør sitt ytterste, men de mangler personell, er budskapet fra Røe Isaksen.

Tror mange saksbehandlere vil bidra

I Mo i Rana fikk Marit Svaleng med seg nyheten. Fra 1. april er hun arbeidsledig når NRKs lisensavdeling i byen stenger for godt. De siste månedene har de trappa gradvis ned.

– Det første som slo meg som straks arbeidsledig er at vi er mange dyktige saksbehandlere som kan stå parat for å bistå Nav i denne situasjonen.

Tror du flere enn deg vil være interessert i å bidra?

– Jeg snakker for meg sjøl, men antar at mange av mine kolleger vil takke ja til et slikt tilbud. Vi er over 60 som ikke har fått ny jobb og er ledig fra 1. april.

Har kontakta Nav om at hun er ledig

Marit Svaleng har registrert seg som arbeidssøker hos Nav, og kontakta torsdag veilederen der om at hun er tilgjengelig for jobb i Nav.

– Jeg har fått til svar at de vil rekruttere fra de arbeidssøkerne de har og som er kompetente, sier Svaleng.

Mange vil bistå Nav

Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør, Nav

Arbeids – og tjenestedirektør i Nav, Kjell Hugvik, forteller at de i går har fått flere henvendelser fra organisasjoner, andre etater og privatpersoner som ønsker å bistå.

– Vi vil vurdere alle henvendelser vi får seriøst. I første omgang forflytter vi nå på egne ansatte fra oppgaver som ikke haster like mye til det som er viktigst nå.

Hugvik sier det kan bli aktuelt med beordring fra andre statlige etater dersom de ikke lykkes med å skaffe nok folk. Men først vil de rokere internt, og også rekruttere utenfra.

– Dette ser vi positivt på. Vi vil forsøke å håndtere henvendelsene fortløpende. Og i neste uke skal vi spesielt se på dette med ekstern rekruttering, sier Kjell Hugvik.

Statsansatte kan bli beordra

Den nye kriseloven åpner for at regjeringa kan innføre tiltak som til vanlig ville gått gjennom Stortinget. Dermed kan regjeringa beordre statsansatte fra andre virksomheter til Nav.

– Det er et tiltak som kan bli brukt veldig fort. Det kan skje i morgen. Her må ting vurderes så raskt som mulig. Nav vurderer fortløpende hva de trenger, sa statsråden torsdag.

I Nav fører koronakrise til at de ansatte får en enorm arbeidsmengde. Men også her er mange i karantene og de må sette i verk smittetiltak. Foto: Nils Mehren / NRK

Hensikten er å få bukt med den massive søknadsmengden, skriver Dagens Næringsliv.

– Det er ikke mulig for Nav å håndtere dette på kort sikt. Nav gjør sitt ytterste, men de mangler personell, sier Røe Isaksen.

Enorm arbeidsledighet

Fredag kom det fram at Nav har mottatt 31 100 søknader om dagpenger torsdag. Og etter én uke med koronatiltak har 185.300 personer søkt om dagpenger. Nesten alle søknader om dagpenger kommer fra folk som er blitt permittert av sin arbeidsgiver.

Fagforbundet og Fellesorganisasjonen krever at Nav-ansatte blir definert som en samfunnskritisk funksjon, skriver Dagsavisen.

– Den primære oppgaven for Nav-kontorene er nå å sikre at alle har en basisinntekt. Da er det utrolig viktig at vi ser det enorme kjøret Nav-kontorene har, sier leder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen (FO).