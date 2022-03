Størstedelen kommer fra privat næringsliv. Det kommer fortløpende inn nye donasjoner, sier Susanne Lende, leder for kommunikasjon og politikk i CARE Norge.

Hvor stort er dette beløpet sammenligna med andre tidligere «kriser»?

– I vår sammenheng opplever vi stor giverglede, og dette er et svært godt resultat for oss. Det et tydelig at denne krisen mobiliserer folks giverglede.

Hvordan er pengene kommet inn?

– Pengene kommer inn via enkeltgaver, i form av både onlinedonasjoner, via SMS og vipps. I tillegg får vi direkte gaver fra næringsliv og samarbeidspartnere.

Kan folk føle seg trygge på at pengene går uavkorta til hjelpearbeid for ukrainere?

– Ja, disse pengene går til arbeidet vårt i grenseområdene rundt Ukraina samt i Ukraina. CARE har et særskilt fokus på situasjonen for kvinner og jenter, og arbeider for å bedre deres beskyttelse.

I Romania er vår partner SERA, som tar imot foreldreløse barn og gir de nødvendig beskyttelse. Sammen med rumenske myndigheter jobber vi med å organisere støtte til traumatiserte familier. Og sammen skal vi blant annet trene 200 psykologer i akutt psykososial beredskap i grenseområdene for å hjelpe flyktninger med å bearbeide krigstraumer. Vi støtter lokale sosialtjenester og barnevernsavdelinger med å sette opp tjenester ved ankomst og ved transittveier for de mest utsatte barna, i tillegg til utdeling av nødforsyninger.

Hvorfor tror dere givergleden er så stor blant nordmenn?

– Den tragiske konflikten i Ukraina er nær, og menneskene på flukt viser en rystende virkelighet som berører folk sterkt. Den maktesløsheten man kjenner på gjør at man leter etter måter å bidra og hjelpe på. Nordmenn har store hjerter, og det er flott å se hvordan folk nå ønsker å støtte mennesker på flukt via sjenerøse pengegaver. Det er rørende å se den store givergleden.

Hva kan folk gjøre videre for å hjelpe slik dere ser det?

– Den beste måten å hjelpe på er å gi penger til en humanitær organisasjon som har et godt system for å kanalisere midlene og hjelpen på best mulig måte.