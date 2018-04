Krever lengre utdanning for barnevernsansatte

I dag stilles det ingen formelle krav om utdanning til dem som skal jobbe i barnevnerne, og at det lenge har vært et ønske fra fagfolk, Akademikerforbundet og Kommunenes Sentralforbund (KS) at utdanninga må styrkes.

Ved Nord Universitet i Bodø er de i ferd med å planlegge en lengre og mer praksisrettet utdanning.

Reidun Follesø mener det haster å få på plass en femårig utdanning. Foto: Ola Helness / NRK

– Jeg ønsker meg en lengre utdanning, en utdanning som er mye tettere koblet mot praksis og en utdanning der studenter ifra dag én og til år fem jobber med å møte mennesker og forstå den makten de skal ha, sier Reidun Follesø, professor i barnevern ved universitet.

I det siste har NRK og andre medier igjen hatt fokuset rettet mot barnevernet. Det er en etat hvor hver enkelte saksbehandler utøver stor makt. Akademikerforbundet har vært blant dem som har tatt til orde for å styrke barnevernsutdanninga.

I motsetning til lærerutdanninga har det stått stille for barnevernsstudiene.

Anne Grønsund mener det er viktig at barnevernsutdanningen forlenges til fem år. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / nrk

– Jeg kan ikke se at det er mer viktig å ha en femårig utdanning for skolen enn å ha en femårig utdanning i barnevernet. Jeg tenker at barnevernet er noe av den mest kompliserte tjenesten vi har, og da er vi nødt til å satse på at grunnutdanninga har tilstrekkelig omfang og dybde, sier Anne Grønsund, leder for barnevernspedagogene i Akademikerforbundet.

Haster å komme i gang

Nord Universitet og Universitetet i Agder har fått i oppdrag å planlegge en pilot med en femårig utdanning i barnevern.

– Det haster å komme i gang, men det er for mye som ikke fungerer. Sånn kan vi ikke ha det, og da har vi et ansvar for å gjøre noe med det. Det er det vi gjør når vi nå prøver å få i gang en femårig og god utdanning, sier professor, Follesø.

Studentene Silje Wilhelmsen Tangen og Simon Karlsen ønsker seg en mer praksisbasert studie for barnevernspedagoger. Foto: Barbro Andersen / nrk

Også studentene ved Nord Universitet tror det er en god idé å gjøre noe med utdanningsløpet.

– Jeg synes det høres veldig bra ut. Det er en god del ting vi har savnet ved utdanningen, sier Silje Wilhelmsen Tangen, og sier de har fått lite relevant erfaring.

– Vi har bare fått et halvt år med studier som er direkte relatert til barnevern.

– Det vil styrke barnevernspedagogens rolle og status i samfunnet, sier medstudent, Simon Karlsen.

Ser på flere muligheter

Ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er de nå i gang med et arbeid som skal se på utdanningen av barnevernspedagoger.

Kjetil Andreas Ostling sier direktoratet er i gang med å utrede behovet for bedre utdanninger. Foto: Beate Riiser / NRK

– Vi har fått i oppdrag av departementet om å utrede behovet for bedre utdanninger. Da ser vi på ulike virkemidler. Både autorisasjon, kompetanse og masterutdanning, sier assisterende direktør i bufdir, Kjetil Andreas Ostling.