Kreftpasient: – Lever i håpet om at det blir min tur

For mandag godkjente Beslutningsforum for nye medisiner den nye kreftmedisinen «Nivolumab», som er en form for immunterapibehandling. Den kan forlenge livet til flere hundre lungekreftpasienter.

Beslutningsforumet har tidligere sagt nei til å ta den dyre medisinen i bruk. At den nå er godkjent for en type lungekreft gir håp til andre kreftrammede.

– Vi lever alle med håpet om at vi skal få komme innenfor ordningen der vi får innvilget gratis medisin. Jeg håper at det i neste runde kan bli min, og de andre med samme krefttype som meg, sin tur, sier Erling Abelsen til NRK.

Livsforlengende

Abelsen har uhelbredelig nyrekreft med spredning til skjelett og lunger. Hvis den livsforlengende medisinen «Nivolumab» blir tilgjengelig for nyrekreftrammene kan familiefaren få verdifulle måneder med familien.

– Det er ingen som vet, men livsforlengende betyr veldig mye for meg og familien i den situasjonen vi er i nå. Jeg blir nok ikke helbredet ved hjelp av medisinen, men det er snakk om noen måneder ekstra, sier Abelsen.

Under cellegiftbehandling på Nordlandssykehuset får Erling Abelsen besøk av datteren Marta. Foto: Leif Inge Larsen / NRK

Nå får han cellegift ved Nordlandssykehuset i Bodø. Den har gitt han lengre tid enn det gjennomsnittet tilsier for hans type sykdom. Allikevel har han ingen garanti for den vil hjelpe neste gang.

– Det som er så skummelt med kreften er at den plutselig kan få nye egenskaper. Det e ringen god følelse å bli pumpa full av gift, forteller han.

Ut på anbud

Det var toppsjefene i de fire regionale helseforetakene som fattet beslutningen i Beslutningsforumet.

Nylig sa de ja til et liknende medikament. Forutsetningen for å ta i bruk den nye medisinen «Nivolumab» er at prisen skal være konkurransedyktig.

Administrerende direktør Lars Vorland, som er leder for Beslutningsforum skal nå sende den nye medisinen ut på anbud. Foto: Helse Nord

– Det er hyggelig å si ja, og nå skal vi prøve å presse prisen ved anbud, sier adm. direktør Lars Vorland, som er leder for Beslutningsforum.

Prislappen på den nye medisinen er over tre millioner kroner i året.

Ingen selvfinansiering

Seksjonssjef Kristin Svanqvist i Statens legemiddelverk sier at foreløpig gjelder beslutninga om bruk av medisinene Nivolumab bare for lungekreftpasienter. Når anbudene på medisinen er kommet inn vil de også vurdere om de kan gi samme medisin også til nyrekreft-pasienter.

Fra tidligere kan også pasienter med føflekk-kreft bruke medisinen.

Abelsen håper nå at den dyre medisinen også vil gis til nyrekreftpasienter. Selv om tanken om å selv finansiere behandlingen har vært der, er det ikke noe han vil gjennomføre.

– Jeg har aldri tenkt tanken fullt ut. Dersom det skulle vise seg at medisinen ikke ville virket kunne jeg ikke tålt tanken på at det skulle være finansiert gjennom innsamling fra folk. Når jeg ikke har penger avslutter han.