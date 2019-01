Kraftig regnvær gir stor snøskredfare: – Kan stenge veier og treffe bebyggelse

Selv om snøskredskalaen går til fem, er faregrad fire i praksis det høyeste NVE varsler. Det skjer bare noen få ganger i året.

NVE advarer nå om stor snøskredfare på Helgeland allerede torsdag, mens faren fredag øker flere steder. Både i Ofoten, Lofoten og Vesterålen, i Salten og på Svartisen er det ventet stor snøskredfare fredag.

– Det kommer inn et kraftig regnvær over Nordland som når nokså høyt opp til fjells. Når det regner på snødekket blitt det ustabilt og vått. Vi venter at det vil gå naturlige skred som løsner av seg selv, og som har en god størrelse, sier vaktleder hos snøskredvarslinga, Solveig Kosberg.

Mildvær og snø de siste dagene har allerede gitt betydelig snøskredfare i disse områdene, men faren øker som følge av nedbør og økte temperaturer.

– Det er ikke en ekstremsituasjon, men det blir skikkelig uvær når dette inntreffer, sier vaktlederen.

– Kan nå veier og bebyggelse

– Hold god avstand til alt som er bratt, altså områder brattere enn 30 grader, sier vaktleder hos snøskredvarslinga, Solveig Kosberg. Foto: Roar Strøm / NRK

Ifølge Kosberg er denne værsituasjonen kortvarig. Men mens det står på kan snøskred nå både veier og bebyggelse

Hun advarer også mot ski- og skuterturer.

– Hold god avstand til alt som er bratt, altså områder brattere enn 30 grader.

Også Hovedredningssentralen Nord-Norge varsler om skredfaren, og ber folk unngå utløpsområder.

Mens snøskredfaren er på nivå fire – stor – flere steder i Nordland, er faren flere andre steder i landet betydelig eller moderat.

Også i Møre og Romsdal og i Sogn og Fjordane er det ventet stor snøskredfare i flere fjellområder, blant annet i Trollheimen, Romsdal og Indre Fjordane, ifølge NTB.