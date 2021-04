Odd Emil med bønn til Kardashian: – Unge som deg bør spise mer fisk

«Kjære Kourtney Kardashian. Kan du høre meg? Lytt nøye. Dette er en beskjed fra den norske fiskeri- og sjømatministeren.»

Slik starter Odd Emil Ingebrigtsen videoen som er publisert på regjeringens Instagram-konto. Etter å ha sett den mye omtalte dokumentaren Seaspiracy fra Netflix skrev Kortney Kardashian på Instagram at hun kanskje ville slutte å spise fisk.

Det fikk Ingebrigtsen til å reagere.

– Sluttkonklusjonen i filmen, at vi skal slutte å spise fisk, synes jeg ikke så mye om. Tvert imot, sier han til NRK.

Dermed idémyldret han og departementet – og spilte inn en direkte beskjed til Kardashian.

– Er det mulig?

Ingebrigtsen forteller i videoen at han ble sjokkert da han leste at Kourtney kanskje ville slutte å spise fisk.

– Er det mulig? sier han før han forteller at hun burde gjøre det motsatte.

– Greia er at unge som deg bør spise mer sunn og bærekraftig fisk for å hjelpe til å redde verden.

Til NRK utdyper ministeren hvorfor han valgte å sende den klare beskjeden til superstjerna med over 100 millioner følgere.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen mener unge bør spise mer fisk, ikke mindre. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

– Vi tenkte først på å lyse ut en konkurranse til norske filmskapere om å lage et svar til dokumentaren. Men vi har ikke tilgang på Netflix, og i beste fall hadde den blitt akseptert av NRK 2, sier han og ler forsiktig.

– Derfor lagde vi denne, og responsen har vært stor.

– Tror du dokumentaren kan medføre at færre unge spiser fisk?

– Vi får håpe at det ikke skjer, og jeg tror ikke det. Men det er et faktum at unge i Norge spiser altfor lite fisk. Unge som er opptatt av klima bør spise mer sjømat, ikke mindre.

Seaspiracy hevder fiske ødelegger havet, og at ingen prater om det:

Verdensmester i bærekraftig fiske

Odd Emil presiserer at han har sett dokumentaren, og at den peker på mange viktige utfordringen globalt. Blant annet tilstander som minner om slaveri.

Han mener det er viktig å få frem at Norge går foran som et svært godt eksempel når det kommer til fiske i havet.

– Vi har fortsatt uløste utfordringer innenfor fiskerisektoren og forvaltning av marine ressurser. Men vi i Norge er veldig flinke, sier han og legger til:

Seaspiracy peker blant annet på hvordan bifangst er et stort problem for havet. Foto: Lucy Tabrizi / Netflix

– Jeg er beskjeden nok til å si at vi er verdensmester på dette. Næringen fokuserer mye på dette, og fiskerne i Norge ønsker også et bærekraftig fiske.

Ingebrigtsen sier videre at det er vanskelig å finne en fisker i Norge som mener det er for lite regler og reguleringer knyttet til å gjøre fisket bærekraftig.

– Vi bruker mye ressurser på kunnskapsinnhenting. Når det fattes en politisk beslutning om hvor mye fisk vi skal ta opp er det en lang prosess der konklusjonen er basert på vitenskapelige råd.

– Har du fått svar fra Kourtney?

– Nei, og det har jeg ikke helt hatt troen på at jeg skulle få heller.

