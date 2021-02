Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Korona, med stengte barer og restauranter, setter en effektiv stopper for utelivet.

Én av to servering- og utelivsbedrifter frykter at de vil gå konkurs som følge av koronaviruset, ifølge tall fra NHO.

Men mens omsetningstallene hos utelivsbransjen går ned, har skadedyrbekjemperne travle dager.

NRK er med Trond-Arnt Trondsen ut på oppdrag.

– Her ligger det mye ekskrementer, så her har de nok vært en god stund, sier Trondsen, mens han peker.

Trondsen jobber ved Rentokil Skadedyrkontroll i Bodø, og har mye å gjøre for tiden.

– Spesielt under vintersesongen er det mer mus og rotter.

– Under korona har vi merket en endret adferd hos rotter. De trekker bort fra bakgården til restauranter, på leting etter mat andre steder.

Trond-Arnt Trondsen i Rentokil Skadedyrkontroll. Foto: Sigrid Synnøve Øberg / NRK

Barfrost

Rottene må søke nye matkilder, når de ikke finner noe i bakgårdene lenger. Maten finner de i og i nærheten av private hus.

Les også: Sykehus har satt opp kamera for å avsløre rotteproblem

Trondsen forteller i tillegg at flere på hjemmekontor har gjort at de ubudne gjestene oppdages i større grad enn før.

– Når man sitter på hjemmekontor så har man bedre tid til å lytte. Da hører man lyder man kanskje ikke har hørt før.

Et høytrykk over Norge gjør i tillegg at det er ekstra kaldt i Norge nå. Natt til torsdag var det 36 minus i Røros.

– I Salten er det barfrost. Da har ikke mye steder å skjule seg, og trekker mot hus. Det gir en økning i antall henvendelser til oss.

Rottefelle Foto: Sigrid Synnøve Øberg / NRK

Fikk flere telefoner

Arne Nese, teknisk sjef i Rentokil Skadedyrkontroll i Norge, har et mer nasjonalt overblikk.

Han bekrefter inntrykket:

– Vi merket at når Norge stengte ned 12. mars, så var det en stor økning i antall henvendelser inn til kundesenteret vårt.

Flere på hjemmekontor bidrar til å forklare dette. Pågangen har vært stor fra både bedrifter og private.

– Jeg har lest internasjonale studier som ser endringen i adferd hos rotter. Det har også vært antydet at de har blitt mer aggressive, kanskje på grunn av matmangel.

Strømkabel som gnagere har gnagd på. Foto: Trond-Arnt Trondsen

Museår

Å finne tall eller statistikk på utviklingen er dog vanskelig. FHI fører skadedyrstatistikk, men ikke for mus og rotter.

Det forteller seniorforsker Arnulf Soleng ved avdeling for Skadedyrkontroll hos FHI.

Her ser vi et avløpsrør som rotter har gnagd på fra innsiden. Foto: Trond-Arnt Trondsen

Han kan imidlertid bidra med kvalifisert synsing, basert på det han har hørt fra bransjen og telefoner inn til FHI.

Også Soleng har fått med seg at rottene tilsynelatende har endret adferd. I sør har det i tillegg vært et museår, som gir skadedyrkontrollørene mye å gjøre.

– Det har vært rapporter fra Østlandet, Hedmark, Oslo og Sørlandet spesielt. Oppover mot Vestlandet. Det har vært mye i Bergen.

– I ekstreme tilfeller snakker vi om 200 mus på ett mål tomt, der det vanligvis er én til to. Når det gjelder rotter er det en mer jevn bestand.

Kan bli dyrt

Musa trenger bare fem til seks millimeter å komme seg inn i et hus. Rotta 15–20 millimeter.

– Hva bør folk gjøre om man får ubudne gjester?

Arnulf Soleng, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Foto: Folkehelseinstituttet

– Det er viktig å tette alle sprekker inn til huset. Sjekk overgang ved grunnmur og bekledning. Det finnes metallrister og lignende man kan bruke for å holde gnagerne ute, sier Soleng.

De som jobber med å bekjempe skadedyr er også flinke til å finne ut hvor mus og rotter kommer seg inn, sier Soleng.

Trondsen tilføyer:

– Gnagere kan gjøre skader for hundretusener. De kan gnage over ledninger og skape brann. Det har vært mange forsikringssaker.

Og fremover begynner mauren å våkne til live. Så skadedyrbekjemperne blir nok ikke arbeidsledige med det første.

Her har en mus gått i fella. Foto: Trond-Arnt Trondsen