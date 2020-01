Musa er både kreative og akrobatisk i sin jakt etter varme og mat.

Det har flere enn normalt fått merke denne vinteren, og tendensen bekreftes av flere skadedyrfirma.

– Når kulda setter inn begynner telefonen å ringe. Mennesker trekker inn for mat og varme, og musa gjør det samme, sier Trond-Arnt Trondsen i Rentokil Skadedyrkontroll i Bodø.

Trond-Arnt Trondsen fra Rentokil skadedyrkontroll i Bodø viser frem dagens fangst. Foto: Tore Gjerløw / NRK

Siden musene er ekstra mange i år, bes folk om å være ekstra oppmerksomme på inntrengere. De kan nemlig gjøre stor skade på både bygg og inventar.

– Folk som har aldri har hatt gnagere hjemme, har fått det uten at vi vet hvorfor. I fjor var det mange tilfeller, men også svært mye i år.

Men hvordan kommer egentlig musa seg inn i huset ditt?

Brunrotta har skarpe og sterke tenner, og den kan gnage seg gjennom mange forskjellige materialer, ifølge Folkehelseinstituttet.

1. Bordkledning og grunnmur

Dette er den absolutt vanligste inngangsportalen for mus, skal vi tro skadedyrsjefen.

– Hjørnene på husene er særlig sårbare for mus. Når det er stående kledning kommer de seg ofte inn over grunnmuren og mellom bordene. Når det er liggende kledning kan det være en sprekk under det nederste bordet, hvis det ikke er tettet mot grunnmuren, forklarer Trondsen.

Dersom det ikke er montert tilstrekkelig musesperre, kommer de seg lett inn. En enklere måte kan være å stappe en musebørste opp under bordkledninga. Som regel er dette en børste med ståltråd, som gjør at gnagerne holder seg unna.

– Bordkledning er en plass det ofte slurves med musesperre. Alderen på huset har ingen betydning. Litt slurv med musesperre i hjørnene på et helt nytt hus kan være nok til at de kommer inn.

2. Sluk og ventiler

Gnagere kan lett komme seg gjennom ventiler som mangler netting, samt gjennom sluk.

Rotter kan komme seg inn via sluk i kjelleren hvis det mangler ordentlig rist i sluket. Du bør være oppmerksom på sprekker i grunnmur, åpninger rundt rør og ledninger.

– Før du vet ordet av det kan gnagerne være inn i kjøkkenbenken. Da har de ofte kommet fra utsiden gjennom rør. Har du en kjeller der det ikke er tett rundt avløpsrørene, kan mus og rotter komme opp den veien, forklarer Trondsen.

Dette er en vannlås som har blitt gnagd rett igjennom av ei rotte i Bodø. Foto: Trond-Arnt Trondsen

Trondsen har vært borti flere tilfeller der rotter har kommet opp i sluk og gnagd seg gjennom vannlås og sluklås av plast. Da må du montere ei stålrist.

Restene dine er festmat for rotter

3. Opp på taket

Rotter og mus er gode til å klatre i trær, på greiner og rør. Så de kan enkelt komme seg på toppen av huset. Mangler det metallnetting her, kan det bli problemer.

– Greiner fra trær som står mot hus kan være et springbrett for gnagere. Sag det vekk hvis det kommer for tett på hus, anbefaler Trondsen.

4. Varmepumpa

Det kan også finnes andre innganger til huset i høyden. Musa trenger bare fem til seks millimeter å komme seg inn i et hus.

– I gjennomføringa til ei varmepumpe kan det fort oppstå litt rom, spesielt der rør og kabler går.

Musa er i mange tilfeller avhengige av menneskelig bosetting for å overleve. Foto: Trond-Arnt Trondsen

Hvis det er mye rom kan det fylles med netting. Trondsen anbefaler å tette igjen med stålull, musebørste, eller noe annet som gnagerne ikke klarer å tygge igjennom. Det finnes blant annet en type tettepasta som er laget for å forhindre mus i å gnage.

5. Trær, vegetasjon og lokkemat

Rotter og mus er sultne dyr. Dersom de skulle få ferten av kompostbingen din, ei lett tilgjengelig søppelkasse, en sekk med fuglemat eller kanskje råtne epler under treet, kan det by på trøbbel.

– Hadde jeg hatt problemer med mus og rotter, ville jeg fjernet alt som kunne tiltrukket gnagerne til huset mitt. Det gjelder også mating av småfugler. Det bør ikke foregå for tett inn på husveggen, sier Trondsen.

Så langt i år har det vært nok å gjøre for skadedyrbekjemperne. Foto: Trond-Arnt Trondsen

Alt av rot og skrot gjør at gnagerne vil trives. Fjern skjulesteder og mat.

Dette gjør du hvis gnagerne allerede er kommet inn

Å få mus og rotter innomhus kan både bli dyrt og ubehagelig, men det gjelder å fjerne dem før de rekker å få flere kull. Det første du bør gjøre ifølge skadedyrekspertene er å finne årsaken og hvor gnagerne er kommet inn.

Hvis mus eller rotter gnager på isolasjon til ledninger kan det oppstå brannfarlige situasjoner. Foto: Trond-Arnt Trondsen

– Når du vet hvor de kommer fra må du sikre bygget og igangsette en bekjempelse. De gode gamle klappfellene er det som funker best.

Trondsen fraråder på det sterkeste bruk av gift til å bli kvitt mus og rotter, fordi det er vanskelig å vite hvor de er. Ifølge Folkehelseinstituttet utgjør gift som kommer på avveie et betydelig miljøproblem for ville dyr. I tillegg kan hunder, katter og mennesker bli forgiftet.

– Ofte har de tilhold i vegger og tak. Hvis de dør der uten å bli funnet, lukter det ikke særlig godt i huset etterpå, sier Trondsen.

Foto: Trond-Arnt Trondsen

Å lokke de ut til ei klappfelle er tingen. En ostebit kan gjøre jobben, men det finnes enda mer effektive triks.

– Peanøttsmør er det eneste vi bruker nå. Det er det desidert beste lokkemiddelet.