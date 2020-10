Butikkene er forberedt på storinnrykk og er rigget foran det som er årets viktigste begivenhet, julehandelen.

Men mye av årets julehandel blir å foregå digitalt. Trenden har vært tydelig: Etter at Norge ble rammet av korona, handler flere over nett.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi netthandlet varer for 19 milliarder kroner i 2. kvartal i år.

Direktør Harald Andersen i Virke handel tror veksten i netthandelen vil fortsette frem mot jul. Foto: Virke

Handelsorganisasjonen Virke tror 2020 vil gi tidenes julehandel. På nett.

– Man trenger ikke være spåmann for å skjønne at dette vil fortsette frem mot jul. De siste årene har vi hatt black friday og black week. I år kan vi få black month, og netthandelen blir spesielt sterk i år, sier Harald Andersen.

I perioden 2012 til 2019 har veksten i netthandel vært på 13,3 prosent i året. Etter at koronaen kom tidligere i år har netthandel økt med hele 30 prosent, viser tall fra Virke.

Mye av pengene som ville blitt lagt igjen på andre siden av grensen blir igjen i Norge og vi reiser ikke til utlandet. Koronaen har skutt fart i netthandelen, mener Andersen.

Halvparten av omsetningen på nett

Gøril Pedersen er daglig leder i klesbutikken FOGG Gildeskål. I tillegg til butikker i Gildeskål, Bodø og Oslo driver de salg gjennom nettbutikken.

Hovedkontoret ligger i Mevik i Gildeskål, ti mil fra Bodø. Men selv om de er langt unna kjøpesenter og folkerike steder, leverer de likevel varer til hele Norge.

Halvparten av klærne de selger skjer via netthandel. Nå fylles varelagrene opp og de gjør seg klar for årets viktigste sesong.

– Vi forventer økt netthandel frem mot jul, og vi ser allerede at netthandelen øker gjennom høsten. Nettbutikken er alfa og omega for vår virksomhet. Vi hadde ikke kunnet drevet om det ikke var for netthandel, sier Pedersen.

Helt fra de startet opp for ni år siden har nettbutikk vært en viktig del av satsingen deres. Halvparten av butikkens omsetning skjer på nett.

Gøril Pedersen pakker inn varer folk har bestilt på nettbutikken og sender varer fra Gildeskål til hele landet. Foto: Silje-Mari Karlsen / NRK

Korona påvirker ikke bare måten vi handler til jul i år, men gjør det også mulig å drive butikk via nettet fra Utkant-Norge.

Mot postrekord

Posten har distribuert mer fra netthandel i år enn noen ganger tidligere.

– Pakkenivået inn mot jul vil ligge på et nivå vi ikke har sett tidligere. Vi er forberedt på dette og har ekstra bemanning på terminalene våre.

Det sier pressesjef i Posten, Kenneth Tjønndahl Pettersen.

Klesbutikkene er blant dem som har merket økt netthandel det siste året. Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at nettsalg av klær og sko har økt med 40 prosent fra andre kvartal 2019 til samme periode i år.

Nær dobling

Også Vinmonopolet merker effekten.

Varer bestilt på vinmonopolets nettbutikk. Vinmonopolet har nesten doblet nettsalget fra 2019 til 2020. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

De har nesten doblet alkoholsalget via sin nettbutikk det siste året. Fra september 2019 til september i år er nettsalget hos Vinmonopolet økt med 94 prosent.

Nå forventes det at mer av årets vinsalg skjer via nett.

– Jeg tror det kan være en fordel med netthandel for å minske antall personer i butikkene. Nå klargjør vi lageret for å kunne håndtere større mengder med varer bestilt på nett, sier Alex Vandenabeele, som er polbestyrer i Bodø.

Netthandel utgjør likevel en liten del av omsetningen. 98 prosent selges fortsatt over disk i fysiske butikker.

Alex Vandenabeele og kollegene ved vinmonopolet går inn i en hektisk tid. Stadig mer av polvarene handles på nett. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Dropper kjøpesenteret og handler hjemmefra

Å besøke kjøpesenter handler likevel om mer enn bare å handle varer fra de ulike butikkene. For mange er det sosialt og kombineres gjerne med for eksempel restaurantbesøk sammen med familie og venner.

– Et kjøpesenter handler ikke bare om kjøp og salg. Det skal være et sted å dra til og et sted å være. Kjøpesentrene tilbyr gjerne en totalopplevelse, blant annet kino og treningssenter. Et kjøpesenter skal være som en liten by.

Forskningsleder Arne Dulsrud ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, tror flere erstatter kjøpesenteret med netthandel under årets julehandel. Foto: Kjartan Ovesen, NRK

Det sier Forskningsleder Arne Dulsrud ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Men i koronaåret er alt annerledes.

Vi må forholde oss til en rekke restriksjoner. Krav om munnbind, 2 meter avstand mellom hverandre og ikke kan vi være samlet i for store grupper. Summen av alt dette gjør at færre oppsøker kjøpesenteret og heller handler hjemmefra.

– Mye av gleden ved å være på et kjøpesenter blir borte. Det er ikke så moro å sette seg på kafé med munnbind, og folk er mer skeptisk og engstelig. Dermed forsvinner mye av den sosiale dimensjonen, og da kan mye av kjøpeaktiviteten flyttes over til nett, sier Dulsrud.