«Black Friday» og en pandemi passer ikke helt sammen.

I en tid hvor folk skal holde avstand til hverandre er det ikke helt heldig dersom folk flokker seg sammen i butikker for å få fatt i billige varer.

Det bekymrer i hvert fall smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø.

Han vil allerede nå rope et lite varsko foran årets store handledag, som i år faller på 27. november.

– Nå er vi i en situasjon hvor det allerede er altfor mange folk, altfor tett sammen, på enkelte kjøpesenter og butikker. Da er det grunn til å være kritisk mot kampanjer som gjør at det kommer enda flere sammen, sier Hagen.

– Jeg synes det er en bekymringsfull sak.

Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Han mener det må settes grenser for hvor mange som kan samles, fordi smitten trives best i tette forsamlinger.

Smittevernoverlegen sier at han skulle ønske at man nasjonalt tar tak i dette spørsmålet. Torsdag var han i møte med blant annet Helsedirektoratet og FHI.

– Vi har fremført argumentene om at man må være oppmerksom på at kampanjer som øker tilstrømming til butikker kan sette smittevernet i fare.

– Jeg har en forhåpning om at det kommer anbefalinger om dette.

Ikke vurdert Black Friday

Hos Folkehelseinstituttet har de så langt ikke gjort noen egne vurderinger av Black Friday.

Avdelingsdirektør Line Vold mener det er viktig at både kunder og butikker tar ansvar.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet ber kunder og butikker ta hensyn under førjulshandelen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Vi oppfordrer alle som handler både i forbindelse med Black Friday og frem mot jul om å overholde smittevernreglene når de er i butikker. Hold avstand, sørg for god håndhygiene og hold deg hjemme om du er syk.

– Det er også viktig at butikkene legger til rette for at det ikke oppstår trengsel.

Hun understreker at FHI gir smittevernfaglige råd og at kommunene også kan ta egne grep.

– Dersom det er særlige utfordringer i en kommune er det mulighet for lokalt å vurdere restriksjoner, sier Vold.

Satser heller på «Black Week»

Senterleder Tor Austad ved City Nord i Bodø har ingen planer om å avlyse dagen til tross for smitteoverlegens bekymringer.

Selv ønsker han seg tilbake til tiden før «Black Friday», da det var en jevn, stigende julehandel fra starten av november og fram til jul.

Senterleder Tor Austad mener alle har et ansvar når det gjelder å følge smittevernreglene. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Men nå velger han å heller fokusere på smitteverntiltak som kan forbedre handleopplevelsen på denne dagen.

Selv om Hagen mener det bør settes grenser på hvor mange som samles på kjøpesenteret, er det å stoppe folk i døra ikke like lett i praksis.

– Vi har diskutert den muligheten, men da er problemet at det ikke er noe bedre å stå tett i tett ute. Vi oppnår ikke så mye ved å stoppe folk i inngangen, poengterer Austad.

Flere tiltak mot smitte

Noen av tiltakene City Nord vil iverksette er ekstra godt renhold på kontaktflater, flere håndspritstasjoner og ekstra vektere. I tillegg vil de fokusere på at handlingen skal foregå over hele uken, i stedet for den ene fredagen.

– Alle kjedene jeg har snakket med har signalisert at de vil satse på «Black Week» istedenfor «Black Friday» Det legger vi opp til på senteret også, forteller Austad.

«Black Week» betyr at det er gode tilbud hele uken. Fordelen er at man får spredd handelen over seks dager, kontra at man får en voldsom topp på selve fredagen.

Austad og legger til at det til syvende og sist er den enkeltes ansvar å følge smittevernreglene, som innebærer å heller vente enn litt, enn å bryte seg fram mellom mennesker.

– Men hva om man vil rekke å kjøpe en vare?

– Det blir ikke timetilbud, det blir tilbud som helst varer hele uka, i hvert fall hele fredagen. Jeg personlig blir heller fri for en vare enn å få korona.

Åpningstidene på City Nord vil også være utvidet.