– Navnet kommune er et veldig godt merkenavn. Sammenslåing er vel blitt stadig mer aktuelt med tanke på utviklinga i kommunene med stadig større økonomiske utfordringer og komplekse oppgaver som skal løses. For meg så er begge deler viktig, tjenestene som innbyggerne skal ha og hva innbyggerne mener.

– Samarbeidet på tvers av kommunene i Lofoten har vært veldig bra de siste årene og det er per nå det viktigste. Vi står samlet i store saker utad og jeg tror det betyr mye når hele «Lofotveggen» med ordførere står samlet.

Hvilke vedtak finnes evt. i din kommune om dette med mulig kommunesammenslåing?

– Moskenes hadde i forrige periode et enstemmig vedtak på å sondere med de andre kommunene i fastlands-Lofoten og med Bodø. Det førte ikke til noe, mye grunnet gjelden vi har. Forrige folkeavstemning i 2016 var det flertall mot sammenslåing.

Kommunesammenslåing fortsetter frivillighet – finnes det vilje til å tenke på sammenslåing – i tilfelle med hvem (hvilke andre kommuner)?

– Ja, det naturlige vil jo selvsagt være at kommunene i fastlands-Lofoten finner sammen, men Bodø er også et alternativ som har vært diskutert fra Moskenes sin side. Dette var under det forrige kommunestyret. Debatten burde løftes på nytt i det nye kommunestyret.

Hvorfor/hvorfor ikke kommunesammenslåing?

– Fordelen med sammenslåing er større fagmiljøer innenfor alle kommunale enheter, alt fra veivedlikehold til rusbehandling. (...)

Det største argumentet mot er nok opplevelsen av å miste en stor del av sin identitet og selvbestemmelse, og det forstår jeg godt. Frykten for å bli nedprioritert og miste alle lokale tilbud kommer alltid til å være stor i spesielt de mindre kommunene. Derfor er det så utrolig viktig at diskusjonen og løsningene jobbes godt med og ikke blir gjort i all hast.

Sverdrup sier de kom i gang med nye måter å samarbeidet på under covid. Det må fortsette, sier hun.

Hvordan er stemninga ute blant folk i din kommune for å tenke en større kommune?

– De er delte. Men jeg tenker det vår oppgave som folkevalgte å kunne et presentere et alternativ til ei sammenslåing som viser flere fordeler enn ulemper for befolkninga. Så får kommunestyret og deretter folk kunne bestemme gjennom en folkeavstemning.

Diskusjonen blir ikke bra hvis det ikke er et godt faktagrunnlag i bunn, hverken politisk eller «på butikken».

Busch mener det ikke trenger å være et senter i en ny Lofoten kommune. Ordfører og rådmann f.eks. kan jobbe fra der de bor – hva tenker du om det?

– Jeg er helt enig, men det må være enkelte ting som blir «fast», for eksempel hvor politiske møter skal avholdes og om det må være faste dager for ansatte de må være på «enhetskontor». Det er så mye som kan løses med teknologi.

Ordførere er også mye ute av kontoret for å møte innbyggere og næringsliv.

Sverdrup mener det er mye som taler for ei sammenslåing, men hun advarer mot å forhaste seg.

– Debatten er det tid for å ta nå, når vi i tillegg får gjennomført begge prosjektene på E10 med vesentlig kortere og tryggere kjøreavstand helt fra Moskenes til Vågan så blir det helt andre muligheter for å jobbe og bo andre steder enn vi gjør i dag. Det vil gi helt nye muligheter for både offentlig virksomhet og privat næringsliv.

– En tvungen og desperat sammenslåing vil nok kunne gi større utfordringer på sikt.